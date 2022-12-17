Итоги первой части сезона УПЛ. Кривбасс. Вернидуб тяжело стартует, но отлично финиширует

UA-Футбол продолжает подводить итоги первого этапа чемпионата Украины сезона 2022/23. На этот раз мы поговорим о "Кривбассе", который в новом сезоне дебютировал в элите. Клуб весной собрал практический новый состав, а на пост тренера был приглашен Юрий Вернидуб, который после катастрофичного старта помог криворожанам финишировать в середине таблицы.

Результаты

8-е место, 18 очков, 11 забитых, 16 пропущенных

Многие могут сказать, что требовать чего-то сверхъестественного от дебютанта элиты глупо. Да, еще в прошедшем сезоне "Кривбасс" штурмовал Первую лигу, где не совсем уверенно, но все же сумел финишировать зимой на втором месте, после чего, как вы знаете, турнир был завершен досрочно. Однако учитывая плотную работу на трансферном рынке, а также приглашение на тренерский мостик опытного Вернидуба, от "Кривбасса" ждали если не чуда, то хотя бы места в середине таблицы.

Старт получился очень тяжелым. Своих первых голов клуб ждал до пятого тура, своей первой победы - до девятого. Вернидуб постоянно тасовал состав, а его команда имела проблемы во всех линиях. Однако за тьмой пришло просветление - "Кривбасс" выдал нечто прекрасное на финише, выиграв четыре из пяти последних играх. В том числе, удалось наказать лидера в лице "Днепра-1". 12 очков перед зимними каникулами позволили коллективу Вернидубу взобраться на восьмое место. Неплохо, как для команды, которая большую часть полугодия была в зоне вылета.

Трансферы и состав

Как мы писали выше, весной "Кривбасс" неплохо поработал на трансферном рынке, однако потерь также не удалось избежать. Криворожане потеряли более десяти игроков, среди которых было немало важных. Бухал частенько играл в центре обороны, Илич отвечал за опорную зону, а Щедрый выдавал шикарный перфоманс на позиции левого защитника. Все они сменили прописку. Последний, если верить официальному сообщению клуба, "поКинул клуб", однако другие детали ухода никто не сообщал.

Трансферы на вход были очень интересным. Во-первых, в помощь к Вернидубу пришли его старые знакомые - Вернидуб-младший, Опанасенко и Хомченовский. Также был взят экс-подопечный опорник Капич, фулбек "Львова" и экс-игрок молодежки Якимец, Устименко и Стецков из "Александрии", Задерака из "Металлиста 1925" и совсем юные Волошин и Микитишин.

Понятно, что из такой горы новичков тяжело явить шедевр сразу, а потому Вернидуб приступил к долгому и методичному подбору состава. Практически в каждой игре менялась основная пара защитников, приходили и садились в запас опорники, подбирался правильный форвард, который должен был реализовывать моменты лучше конкурентов. Постоянные изменения, а также травмы некоторых важных членов команды (по ходу сезона выбывали Вернидуб и Семенов) мешали коучу, однако под конец сезона идеальный пазл сложился. Оборона перестала косячить, Татарков стал гением на позиции "десятки", фланги атаки играли быстро и нестандартно, а Дебелко, сумевший выбить место в старте у Устименко и Хобленко, стал неплохо реализовывать.

Удачный финал полугодия во многом стал возможен именно благодаря идеальному сочетанию игроков старта.

Оптимальный состав: Сарнавский - Якимец, Вернидуб, Стецков, Дибанго - Капич, Банада - Хомченовский, Татарков, Волошин - Дебелко

Сильные стороны

"Кривбасс" - не самая стабильная команда первого полугодия УПЛ, а потому непросто выделить одну сильную сторону. Однако если посмотреть на количество пропущенных голов и сравнить данный показатель с показателями конкурентов, то можно сделать вывод о неплохой обороне команды. Да, местами случались странные провалы. Тот же матч против "Динамо" был проигран чисто из-за собственных косяков, однако киевляне остались единственными, кто забивал коллективу Вернидуба больше двух.

Особенно качественно оборона команды сработала на финише полугодия. Тут сильно помогло возвращение опытного Вернидуба, который умеет качественно страховать высокую линию обороны от контратак. Также стоит отметить, что частенько на помощь прибегал кипер Сарнавский. Богдан всегда был неплох на линии, особенно когда он ловит кураж уже по ходу игр. В первом полугодии таких случаев хватало.

Слабые стороны

Опять же, худшей чертой команды в первой части сезона были постоянные и местами, как кажется нам, обывателям, неуместные перестановки в составе от Вернидуба. Однако качественный финиш сезона показал, что опытный Юрий Николаевич был прав, ведь когда он нашел правильное сочетание во всех линиях, у его команды, как говорится, пошла масть.

Однако и стартового провала можно было бы избежать, реализуй команда лучше свои моменты. Практически во всех играх (разве что кроме встреч с "Шахтером" и "Львовом") криворожане имели свои шансы у ворот оппонентов, но в завершающие моменты проваливались все. Немного скрасил общее положение дел Дебелко. Опытный форвард начал сезон в качестве третьего выбора, однако когда получил шанс, забил два "Ингульцу" (первая победа в сезоне), после чего был полезен во всех остальных играх. Но реализация остается нелучшей стороной команды Вернидуба.

Лучший игрок

Запоминается всегда последнее, а на финише сезона "Кривбасс" был ярок как никогда. Мы уже положительно отмечали и Виталия Вернидуба, и Сарнавского, и Дебелко. В этот же список, к примеру, можно добавить и Татаркова, который нашел себя на позиции "десятки", отдав за полгода четыре голевые передачи. Но в качестве лучшего мы выделим другого игрока "Кривбасса".

В прошлом сезоне 19-летний Назар Волошин зажигал вместе с остальными в юношеской команде "Динамо". 5 голевых действий в Юношеской Лиге УЕФА - отличный показатель, однако в силу возраста и других факторов, места в родном клубе ему пока не нашлось. Аренда в "Кривбасс" - решение оправданное и идеальное. Вернидуб всегда доверял Назару место на левом фланге, а тот стал самым ярким игроком в первые полгода. Четыре забитых служат подтверждением тезиса.

Прогноз на вторую часть

Лучше всего задачи "Кривбасса" описал описал Виталий Вернидуб: "Хорошие, стабильные результаты – наша цель". Тут и добавлять особо нечего. Как только криворожане под конец полугодия стали играть одним составом, пришли и голы, и победы. Финишная прямая 2022-го четко дала понять, что команде вполне по силам удержаться в середине таблицы. Под рукой у хорошего тренера хороший состав, однако некоторые дыры все равно нужно залатать.

Очень просится еще один футболист на фланг обороны, также не помешал бы игрок на фланг атаки, где есть либо совсем юный Микитишин, либо более опытные, но не самые стабильные исполнители. Как бы там ни было, дадим смелый прогноз, что "Кривбасс" сможет избежать борьбы за выживание. Правда и большего, чем место в середине таблицы ждать не стоит. Конкуренты более опытные, более мощные и уже серьезно оторвались.