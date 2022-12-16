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Маркевич: Не знаю, как Днепр-1 может иметь связь с Днепром
Известный тренер - о возможной дисквалификации днепровского клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич прокомментировал возможность еврокубковой дисквалификации "Днепра-1".
– Как "Днепр-1" может иметь связь с "Днепром"? Не знаю, как это может быть. Я не знаю всех этих законов. Так для меня такая команда, созданная из ничего. Время покажет. Я знаю, что для возрождения "Днепра" нужно отдавать все долги.
– Но ведь "Днепр-1" пользуется инфраструктурой бывшего "Днепра".
– То, что они играют на том стадионе и базе – одно дело, но это совсем другая команда. Трудно это сказать.
– Если все же связь между клубами докажут, будете ли вы добиваться возврата ваших долгов?
– Если будет доказана связь, мне не нужно ничего требовать. Все давно решено. "Днепр" задолжал не только мне, но и 30 игрокам. Ничего не нужно будет подавать.
– Вы подавали иски на "Днепр" касаемо задолженностей по выплате заработной платы?
– Все футболисты и я, в том числе подали жалобы, потому что год нам не платили деньги. Не знаю, насколько там все верно. Трудно сейчас что-либо говорить. Может, там все чисто. Если нет – тогда пусть УЕФА расследует. Увидим, как все будет разворачиваться, - ответил Маркевич.
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