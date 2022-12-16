Журналист раскрыл бюджет Черноморца на 2023 год

Журналист Михаил Спиваковский поделился информацией о новостях из лагеря одесского "Черноморца".

"По моей информации подтвержден бюджет "Черноморца" на 2023 год. Бюджет такой же, как и в 2022 году в гривне. Тогда это было почти 5 миллионов долларов, сейчас это 3,3-3,5 млн.

Сейчас, насколько я знаю, идет какая-то селекционная работа. Команду покинут несколько игроков. По моей информации это один из игроков опорной зоны и один из защитников. Это не Кравченко и не Селин. Ну, и у одесситов должны быть какие-то приобретения", – сказал Спиваковский в программе ТаТоТаке".