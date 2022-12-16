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Журналист раскрыл бюджет Черноморца на 2023 год

Премьер-лига
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Он остался таким же, как и на прошлый период

Журналист раскрыл бюджет Черноморца на 2023 год

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Журналист Михаил Спиваковский поделился информацией о новостях из лагеря одесского "Черноморца".

"По моей информации подтвержден бюджет "Черноморца" на 2023 год. Бюджет такой же, как и в 2022 году в гривне. Тогда это было почти 5 миллионов долларов, сейчас это 3,3-3,5 млн.

Сейчас, насколько я знаю, идет какая-то селекционная работа. Команду покинут несколько игроков. По моей информации это один из игроков опорной зоны и один из защитников. Это не Кравченко и не Селин. Ну, и у одесситов должны быть какие-то приобретения", – сказал Спиваковский в программе ТаТоТаке".

Напомним, ранее стало известно, что совладелец "Черноморца" Борис Кауфман был освобожден под залог.Читайте такжеИтоги первой части сезона УПЛ. Черноморец. Шторм затянулся

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТаТоТаке

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