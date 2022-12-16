Итальянский журналист: Арсенал пытается подписать Мудрика, но Шахтер - сложный партнер в переговорах

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио прокомментировал возможный трансфер вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "Арсенал".

"Мудрик – действительно хороший игрок. "Милан" хотел подписать его летом на случай, если Рафаэль Леау уйдет, но он оказался слишком дорогим для "Милана".

На этот момент "Арсенал" пытается подписать его, поскольку они знают, что имеют дело с очень талантливым игроком. Но получится ли оформить трансфер в январе – я не знаю.

Несомненно, лондонцы в лучшей позиции для его подписания. Но "Шахтер" – сложный партнер в переговорах. Вероятно, за него просят около 35 миллионов евро", – сказал Ди Марцио.