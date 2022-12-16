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Итальянский журналист: Арсенал пытается подписать Мудрика, но Шахтер - сложный партнер в переговорах

Премьер-лига
(1 голосов)

Канонирам будет непросто оформить трансфер

Итальянский журналист: Арсенал пытается подписать Мудрика, но Шахтер - сложный партнер в переговорах

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио прокомментировал возможный трансфер вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "Арсенал".

"Мудрик – действительно хороший игрок. "Милан" хотел подписать его летом на случай, если Рафаэль Леау уйдет, но он оказался слишком дорогим для "Милана".

На этот момент "Арсенал" пытается подписать его, поскольку они знают, что имеют дело с очень талантливым игроком. Но получится ли оформить трансфер в январе – я не знаю.

Несомненно, лондонцы в лучшей позиции для его подписания. Но "Шахтер" – сложный партнер в переговорах. Вероятно, за него просят около 35 миллионов евро", – сказал Ди Марцио.

Ранее другой известный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что "Арсенал" еще не делал официального предложения по Мудрику. Портал Transfermarkt оценивает Михаила в 40 млн евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
SoccerNews.nl

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Комментарии (2)
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meaclewelf (sssss)
16.12.2022 в 10:11
Зачeм плaтить за ceкc или дарить подарки и ходить на свидания если можно просто найти девку для сeкca Здесь ----->> min.lc/pisy
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0
-3
aleks68
16.12.2022 в 11:05
гоняй лысого озабоченный
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