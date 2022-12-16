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Лонвейк: Старался как можно быстрее привыкнуть к стилю игры Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Поначалу ему действительно было нелегко

Лонвейк: Старался как можно быстрее привыкнуть к стилю игры Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Нидерландский полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк в интервью клубному сайту рассказал об адаптации в столичной команде.

- Джастин, было непросто сразу освоиться в новой команде и стать ее частью?

- Конечно, мне нужно было время, чтобы приспособиться к тому футболу, который проповедует главный тренер. Также лучше узнать стиль игры каждого партнера по команде, чтобы хорошо взаимодействовать с ними на поле.

Поначалу мне действительно было нелегко. Но я старался получить максимум информации и опыта с каждой тренировки, внимательно смотрел, кто и что делает на поле. Старался как можно быстрее освоиться в команде, привыкнуть к ее стилю игры, чтобы начать приносить пользу в матчах.

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- Сейчас ты уже можешь сравнить украинский чемпионат с датским, в котором ты начинал этот сезон. Какие главные отличия? К чему пришлось привыкать здесь?

- Мне кажется, в украинском чемпионате больший акцент на физических кондициях. Главное, к чему мне нужно было приспособиться, это то, что “Динамо” много владеет мячом, а большинство наших соперников садятся низко и обороняются всей командой. Это сильно отличается от того, как приходилось играть “Виборгу” в чемпионате Дании.

- В матчах, в которых ты участвовал, ты органично вписался в динамовский треугольник в центре поля. Легко наладил взаимосвязь с Сидорчуком и Буяльским?

- Да, эти ребята, действительно очень умные футболисты. К тому же, они играют в команде долгое время, отлично чувствуют ее игру. В матчах нам удавалось хорошо взаимодействовать, все давалось естественным образом, потому что, повторюсь, это очень умные игроки, которые хорошо видят поле, благодаря чему мне было легче приспособиться к командным механизмам в центре поля.

- Твои удары с дистанции каждый раз несли в себе угрозу воротам соперников. Это требование Луческу – чаще бить по воротам издали, или же твоя привычная манера игры?

- В какой-то мере это мой стиль игры, ведь я знаю, что могу хорошо пробить с дистанции. Но и Луческу мне говорит, что если есть возможность для удара издали, то нужно бить. Так что у меня есть своего рода карт-бланш использовать свой удар при любой возможности, - рассказал Лонвейк.

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В статье: Динамо (Киев) Джастин Лонвейк
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (1)
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Sisiha (Львов)
16.12.2022 в 10:48
Да тяжело переучиваться в "бей-беги"
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