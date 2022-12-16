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Легионер Динамо: Мои родные внимательно следят за тем, что происходит в Украине
Джастин Лонвейк - о том, какими для него были эти несколько месяцев в Киеве
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк поделился впечатлениями после нескольких месяцев жизни в Украине.
- У тебя уже было время узнать Киев лучше?
- Во время сезона у меня не было так уж много свободного времени, но несколько раз я ужинал в городе и немножко увидел Киев. Конечно, пока далеко не все, что я хотел, но из того, что я увидел, могу сказать, что это очень красивый город.
- Твои родные сильно волнуются из-за того, что ты живешь в стране, в которой сейчас война?
- Конечно, они пристально следят за новостями о том, что происходит в Украине. Иногда их обеспокоенность усиливается, и они звонят мне или пишут сообщения, чтобы узнать, все ли в порядке со мной. Я стараюсь их успокаивать.
С кем ты чаще всего проводишь свободное время в Киеве?
- Чаще всего с Русланом Нещеретом, Владом Ванатом, Томашем Кендзерой. Мы вместе иногда выезжаем поужинать, потому что эти, как и я, сейчас в основном живут на базе.
- Где ты проводишь отпуск? Какие планы на рождественские праздники?
- Сперва я поехал в родной Тилбург к семье. И сейчас я в Нидерландах, встречаюсь здесь со всеми родственниками и друзьями, которых давно не видел. Рождество мы с семьей планируем встретить в Париже, — цитирует полузащитника официальный сайт киевлян.
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