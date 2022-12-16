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Мудриком заинтересовался еще один лондонский клуб

Премьер-лига
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Неожиданный претендент

Мудриком заинтересовался еще один лондонский клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" рассматривает различные варианты усиления состава в ближайшее трансферное окно.

По информации Calciomercato.com, "синие" обратили внимание на вингера "Шахтера" Михаила Мудрика. В числе тем, за кем еще следит "Челси" - вингер "Милана" Рафаэл Леау, Душан Влахович из "Ювентуса", Темми Абрахам из "Ромы", Жоау Феликс из "Атлетико" и бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Влахович может согласиться на трансфер из-за финансовых расследований в туринском клубе. Абрахама лондонцы имеют право выкупить за 75 миллионов евро, но не намерены платить такую сумму. В гонке за Мудрика лидирует "Арсенал", а вариант с Роналду считается маловероятным.

Ранее известный итальянский журналист прокомментировал возможный трансфер украинского таланта в "Арсенал".

Читайте такжеИнсайдер: Арсенал до сих пор не сделал официальное предложение по Мудрику
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В статье: Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Calciomercato.com

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