  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ проводит открытое голосование на звания лучшего игрока и тренера месяца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ проводит открытое голосование на звания лучшего игрока и тренера месяца

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Проголосовать может каждый

УПЛ проводит открытое голосование на звания лучшего игрока и тренера месяца

upl.ua

Новина українською

Украинская Премьер-Лига проводит традиционное голосование, по итогам которых определяются лучший футболист и тренер Чемпионата Украины.

Сейчас Лига открыла голосование на звание лучшего игрока и тренера ноября-декабря сезона 2022/23 годов.

В голосовании за топ-футболиста примут участие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Михаил Мудрик ("Шахтер"), Игорь Кирюханцев ("Заря"), Олег Мозиль ("Металлист 1925") ), Виктор Цыганков ("Динамо").

В голосовании за топ-наставника принимают участие: Александр Кучер ("Днепр-1"), Галовский Эдмар ("Металлист 1925"), Игорь Йовичевич ("Шахтер"), Младен Бартулович ("Ингулец"), Юрий Вернидуб ("Кривбасс").

Таким образом, все желающие смогут отдать голос за игрока и тренера, которых они считают лучшими в ноябре-декабре.

Голосование продлится до 13:00 пятницы 23 декабря.

Голосование за лучшего тренера месяца здесь.

Голосование за лучшего игрока месяца здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Младен Бартулович Эдмар Галовский Александр Кучер Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Игор Йовичевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Украинская Премьер-лига Артем Довбик Металлист 1925 (Харьков) Виктор Цыганков СК Днепр-1 Игорь Кирюханцев Олег Мозиль Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде