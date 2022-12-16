УПЛ проводит открытое голосование на звания лучшего игрока и тренера месяца

Украинская Премьер-Лига проводит традиционное голосование, по итогам которых определяются лучший футболист и тренер Чемпионата Украины.

Сейчас Лига открыла голосование на звание лучшего игрока и тренера ноября-декабря сезона 2022/23 годов.

В голосовании за топ-футболиста примут участие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Михаил Мудрик ("Шахтер"), Игорь Кирюханцев ("Заря"), Олег Мозиль ("Металлист 1925") ), Виктор Цыганков ("Динамо").

В голосовании за топ-наставника принимают участие: Александр Кучер ("Днепр-1"), Галовский Эдмар ("Металлист 1925"), Игорь Йовичевич ("Шахтер"), Младен Бартулович ("Ингулец"), Юрий Вернидуб ("Кривбасс").

Таким образом, все желающие смогут отдать голос за игрока и тренера, которых они считают лучшими в ноябре-декабре.

Голосование продлится до 13:00 пятницы 23 декабря.

Голосование за лучшего тренера месяца здесь.

Голосование за лучшего игрока месяца здесь.