Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ проводит открытое голосование на звания лучшего игрока и тренера месяца
Проголосовать может каждый
upl.ua
Сейчас Лига открыла голосование на звание лучшего игрока и тренера ноября-декабря сезона 2022/23 годов.
В голосовании за топ-футболиста примут участие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Михаил Мудрик ("Шахтер"), Игорь Кирюханцев ("Заря"), Олег Мозиль ("Металлист 1925") ), Виктор Цыганков ("Динамо").
В голосовании за топ-наставника принимают участие: Александр Кучер ("Днепр-1"), Галовский Эдмар ("Металлист 1925"), Игорь Йовичевич ("Шахтер"), Младен Бартулович ("Ингулец"), Юрий Вернидуб ("Кривбасс").
Таким образом, все желающие смогут отдать голос за игрока и тренера, которых они считают лучшими в ноябре-декабре.
Голосование продлится до 13:00 пятницы 23 декабря.
Голосование за лучшего тренера месяца здесь.
Голосование за лучшего игрока месяца здесь.
Популярное сейчас
- В Украине - отбой воздушной тревоги. В Харькове после атаки колоссальные инфраструктурные разрушения
- Журналистка показала ВИДЕО, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета
- Соперник сборной Украины в отборе на Евро-2024 назначил нового тренера
- "Жирная тупая жаба". Гордон требует извинений от президента Ингульца, который назвал его агентом ФСБ
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО