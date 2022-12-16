Итоги первой части сезона УПЛ. Львов. Разрушение, а не созидание

Все начиналось очень тревожно и бесперспективно. Стартовый тур ФК "Львов" вовремя не сыграл, не сумев собрать игроков для заявки на выезд в гости к "Минаю". Далее все же клуб и команда стабилизировали свой путь, на определенном отрезке даже были вспышки позитива, но в целом первое полугодие для "Львова" оказалось неудачным. Последнее промежуточное место турнирной таблицы – клеймо на перспективах и амбициях львовян.

Результаты

Вспышка позитива – это отрезок с конца сентября по середину октября, где в трех матчах львовяне набрали четыре очка. Сначала одолели "Минай" в перенесенном поединке первого тура, затем проиграли "Днепру-1", а затем расписали ничью с "Металлистом 1925". К этой серии можно добавить и проигрышный матч с "Динамо", который предшествовал выезду в Закарпатье. Тогда "Львов" не забил, но показал приличный уровень сопротивления, заставляя соперника работать в поте лица. Другой проблеск оптимизма – победа в львовском дерби уже в конце первого круга. Эти вспышки не позволили "Львову" погрузиться в полную катастрофу, но в целом не уберегли от провала. Последнее место турнирной таблицы после четырнадцати матчей – этому подтверждение.

Особенно удручающей оказалась серия аккуратно перед зимними каникулами. "Львов" проиграл три из последних трех матчей с общим счетом 0:4. Трагизма добавляет тот факт, что два из этих трех поединков львовяне отдали своим прямым конкурентам "Ингульцу" и "Черноморцу". Конечно, это не значит, что "Львов" гарантированно вылетит, но явно усложняет задачу относительно спасения.

Самый яркий матч – это как раз победа в дерби над "Рухом" 2:1. Тогда "Львов" дважды забил еще до 35-й минуты, а затем не позволил оставшемуся в меньшинстве сопернику полностью отыграть отставание. Хотя были случаи интересной и результативной игры и в поединках, по итогам которых львовянам не досталось три очка: 2:3 с "Зарей", 2:2 с "Металлистом 1925".

Трансферы и склад

"Львов" не покупал футболистов, но пытался усилиться качественными для себя игроками среди свободных агентов. Михаил Шишка, Виталий Бойко и Артем Мильченко стали именно такими. Все эти подписание именно для основы. Более того, в матче с "Колосом", например, Бойко был главной движущей силой в целом бледной атаки "Львова". А Мильченко подает надежды на дальнейший прогресс.

Роман Никитюк и Роман Михайлов стали игроками ротации, Артем Вовкун приближен к основе, хотя и не незаменим. Несколько позже к команде присоединился опытный Сергей Симинин, наличие которого позволяет шире применять ротацию в защите. Павел Полегенько тоже опытный и тоже новый игрок для "Львова".

Как и у многих других команд УПЛ, у "Львова" было достаточно потерь. Легионер Эрнест, опытные украинцы Политило и Довгий, а также раскрывающийся в "Металлисте" перспективный голкипер Орест Костик. Ситуация не критична, но и не нормальная. Сейчас очень сложно определить, вокруг каких игроков можно закладывать фундамент на будущее.

Оптимальный состав: Ильющенков – Васильев, Муравский, Никитюк – Полегенько, Мильченко, Вовкун, Симинин – Ныч, Бойко – Бугай

Сильные стороны

О "Львове" тренеры команд-соперниц отзывались как об очень неудобном оппоненте, который играет с тремя центральными защитниками и умеет "связать" любую игру. Это действительно так, но по факту "Львов" не является командой с лучшей или одной из лучших защит по показателю пропущенных.

Но "Львов" – среди лидеров по общему показателю выигранных защитных единоборств и выигранных единоборств в воздухе. По первому игровому компоненту львовян опережают только "Кривбасс" и "Металлист", по второму – "Рух", "Черноморец" и "Минай".

Умение выигрывать единоборства требует от футболистов умения действовать на грани фола. У "Львова" прослеживается жесткая манера футбола, но нередко все выходит из-под контроля. Четыре красных карточки в четырнадцати матчах – многовато.

Слабые стороны

"Львов" – единственная команда УПЛ, которая в ходе первой части турнира не забила даже десятка голов. Это не очень сильно отличается от того, на что львовяне наработали по показателю "ожидаемых голов" (xG) – 12. То есть голы не забиваются, но и моменты не создаются. У "Львова" (вместе с "Рухом") наименьшее количество выполненных ключевых передач.

Ну и еще один любопытный факт, подтверждающий крайне серую, неяркую и грязную манеру игры "Львова". Эта команда допустила в первой части сезона наибольше среди всех участников УПЛ нарушений правил – 234. Поистине, это футбол на разрушение, а не на созидание.

Лучший игрок

Сложно выделить лучшего из самых худших. Понятно, что в контексте определения львовских героев следует делать акцент на игроках обороны. И здесь, вероятно, выделяется Назарий Муравский. Он второй в команде по количеству проведенного на поле игрового времени (1213 минут; больше только у Артема Мильченко), лидер (с существенным преимуществом над всеми остальными) по показателю овладений мячом в неочевидных ситуациях. У него один из самых высоких в команде процент точности передач (85), это один из двух игроков команды, кто в целом в сезоне сделал более полутысячи пасов.

У него есть задатки для дальнейшего роста и прогресса. Выйдя из академии "Шахтера", Назарий не играл в Первой или Второй лигах, а сразу попробовал свои силы на уровне УПЛ за "Мариуполь". Еще раньше играл с "Шахтером" в Юношеской лиге УЕФА. Этого еще мало для приобретения опыта, но достаточно для того, чтобы понять, в каком направлении нужно двигаться дальше. Муравский может иметь хорошее будущее.

Прогноз на вторую часть сезона

А вот какое будущее у "Львова" вообще? Команду и клуб уже не раз "ховали", но каждый раз львовяне "воскресали" и закрывали рты скептикам. Так было и в начале текущего сезона, когда проблемы с заявкой футболистов расценивались как признаки приближающегося краха. Но "Львов" снова остался на плаву. Уже сам этот факт заслуживает уважения.

С другой стороны, закрывать глаза на очевидные вещи тоже не стоит. Клуб не проявляет четкую стратегию развития, не может похвастаться славной историей и великой армией болельщиков, не является кузницей талантов в украинском футболе. "Сыграли матч – и хорошо", - вот кредо львовян.

Во второй части сезона играть придется самоотверженно. Самоотверженно и изобретательно. И именно второе требование может оказаться проблемой, ведь львовянам очень тяжело дается креатив. А без него не удастся стабильно брать очки, без чего, в свою очередь, не удастся не вылететь. Еще не все потеряно для Львова, но эту команду можно относить к главным претендентам на понижение в классе. По крайней мере, на переходную зону – это уже точно.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол