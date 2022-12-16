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14 декабря на территории базы Динамо упали обломки сбитого иранского дрона

Премьер-лига
(2 голосов)

К счастью, никто не пострадал

14 декабря на территории базы Динамо упали обломки сбитого иранского дрона

фото из свободных источников

Новина українською

14 декабря на территорию базы киевского "Динамо" упали обломки сбитого иранского дрона. Об этом сообщил представитель пресс-службы киевлян Андрей Шахов-младший.

"14 декабря ранним утром три обломка сбитого иранского дрона упали на территорию базы "Динамо".

К счастью, ни сотрудники, ни инфраструктура клуба не пострадали. Однако этими днями проходил турнир с участием 30 команд среди детей 2011 года рождения. Начаться игры должны были спустя несколько часов после атаки. И после отмены воздушной тревоги они начались.

Именно в этот день на нашу базу был запланирован приезд американского телеканала CNN, которые были удивлены храбростью украинских детей. О чем они рассказали вчера в эфире", – написал Шахов в инстаграме.

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В статье: Динамо (Киев) война с россией
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Комментарии (3)
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жaжa_thе_bеst (Харьков)
16.12.2022 в 19:15
Так им и надо. Надо суркисню с ихним ненависным всей Украиной наворованым имуществом смешать с г*ном.
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0
-3
DesnaUA (Чернигов)
16.12.2022 в 20:17
Ска,в'їпись своєю тупою коробкою об стовп.Краще щоб наглухо!
Ответить
0
0
жaжa_thе_bеst (Харьков)
16.12.2022 в 19:14
Так им и надо. Надо суркисню с ихним ненависным всей Украиной наворованым имуществом смешать с г*овном.
Ответить
0
0

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