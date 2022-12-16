14 декабря на территории базы Динамо упали обломки сбитого иранского дрона

14 декабря на территорию базы киевского " Динамо " упали обломки сбитого иранского дрона. Об этом сообщил представитель пресс-службы киевлян Андрей Шахов-младший.

"14 декабря ранним утром три обломка сбитого иранского дрона упали на территорию базы "Динамо".

К счастью, ни сотрудники, ни инфраструктура клуба не пострадали. Однако этими днями проходил турнир с участием 30 команд среди детей 2011 года рождения. Начаться игры должны были спустя несколько часов после атаки. И после отмены воздушной тревоги они начались.

Именно в этот день на нашу базу был запланирован приезд американского телеканала CNN, которые были удивлены храбростью украинских детей. О чем они рассказали вчера в эфире", – написал Шахов в инстаграме.