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14 декабря на территории базы Динамо упали обломки сбитого иранского дрона
К счастью, никто не пострадал
фото из свободных источников
14 декабря на территорию базы киевского "
"14 декабря ранним утром три обломка сбитого иранского дрона упали на территорию базы "Динамо".
К счастью, ни сотрудники, ни инфраструктура клуба не пострадали. Однако этими днями проходил турнир с участием 30 команд среди детей 2011 года рождения. Начаться игры должны были спустя несколько часов после атаки. И после отмены воздушной тревоги они начались.
Именно в этот день на нашу базу был запланирован приезд американского телеканала CNN, которые были удивлены храбростью украинских детей. О чем они рассказали вчера в эфире", – написал Шахов в инстаграме.
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