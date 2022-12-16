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Лонвейк: В финале ЧМ буду болеть за Францию, ведь Аргентина выбила нашу сборную
Интересный подход нидерландского игрока Динамо
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Нидерландский полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк высказался о
- В юношеских и молодежных командах ПСВ ты играл вместе с Коди Гакпо, одним из главных открытий ЧМ-2022. Вы с ним друзья?
- На самом деле мы с Коди все время были в одной команде с 10-летнего возраста, начиная с команды ПСВ U11 и аж до U19. То есть чуть более девяти лет. Да, мы и сейчас иногда общаемся, поддерживаем связь. Естественно, я ему пожелал удачи перед Чемпионатом мира.
- Как считаешь, после такого выступления в Катаре у него хорошие шансы перейти в один из европейских топ-клубов?
- Я уверен, что он будет играть за топ-клуб. После его голов на Чемпионате мира он теперь у всех на слуху. Он сделал очень весомый шаг вперед, и я за него искренне рад.
- С кем еще из сборной ты хорошо знаком?
- Я играл в молодежной сборной с Маттейсом де Лигтом, он был запасным на этом чемпионате. Из тех, кто попал в финальную заявку, еще знаком с Ноа Лангом, он также 1999-го года рождения, мы с ним как-то пересекались в молодежной сборной.
- В целом ты тщательно следишь за ЧМ-2022? Много матчей удалось посмотреть?
- Да, я смотрел почти все матчи нашей национальной сборной. К сожалению, Нидерланды не пробились в финал или матчи за медали, но команда хорошо играла. Обидно, что проиграли в серии пенальти, ведь это всегда лотерея, где шансы 50 на 50.
- За кого будешь болеть в финале?
- Склоняюсь к "болению" за Францию, ведь Аргентина выбила нашу сборную. Да, буду поддерживать Францию.
- Стать игроком национальной сборной – твоя цель на ближайшее будущее?
- Я не зацикливаюсь конкретно на попадании в сборную, я больше сфокусирован на своей игре, на “Динамо”. А это придет само собой, когда я буду действительно готов. Главное сейчас – демонстрировать хорошую игру и прогресс в “Динамо”.
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