Лонвейк: В финале ЧМ буду болеть за Францию, ведь Аргентина выбила нашу сборную

Нидерландский полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк высказался о ЧМ-2022 , а также рассказал о своем желании играть за национальную сборную.

- В юношеских и молодежных командах ПСВ ты играл вместе с Коди Гакпо, одним из главных открытий ЧМ-2022. Вы с ним друзья?

- На самом деле мы с Коди все время были в одной команде с 10-летнего возраста, начиная с команды ПСВ U11 и аж до U19. То есть чуть более девяти лет. Да, мы и сейчас иногда общаемся, поддерживаем связь. Естественно, я ему пожелал удачи перед Чемпионатом мира.

- Как считаешь, после такого выступления в Катаре у него хорошие шансы перейти в один из европейских топ-клубов?

- Я уверен, что он будет играть за топ-клуб. После его голов на Чемпионате мира он теперь у всех на слуху. Он сделал очень весомый шаг вперед, и я за него искренне рад.

- С кем еще из сборной ты хорошо знаком?

- Я играл в молодежной сборной с Маттейсом де Лигтом, он был запасным на этом чемпионате. Из тех, кто попал в финальную заявку, еще знаком с Ноа Лангом, он также 1999-го года рождения, мы с ним как-то пересекались в молодежной сборной.

- В целом ты тщательно следишь за ЧМ-2022? Много матчей удалось посмотреть?

- Да, я смотрел почти все матчи нашей национальной сборной. К сожалению, Нидерланды не пробились в финал или матчи за медали, но команда хорошо играла. Обидно, что проиграли в серии пенальти, ведь это всегда лотерея, где шансы 50 на 50.

- За кого будешь болеть в финале?

- Склоняюсь к "болению" за Францию, ведь Аргентина выбила нашу сборную. Да, буду поддерживать Францию.

- Стать игроком национальной сборной – твоя цель на ближайшее будущее?

- Я не зацикливаюсь конкретно на попадании в сборную, я больше сфокусирован на своей игре, на “Динамо”. А это придет само собой, когда я буду действительно готов. Главное сейчас – демонстрировать хорошую игру и прогресс в “Динамо”.