Суркис и Луческу встретятся в Монако, чтобы обсудить дальнейшие планы Динамо – Источник

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу и президент клуба Игорь Суркис встретятся в Монако, чтобы обсудить планы "бело-синих" на зимний период. Об этом сообщает ТаТоТаке.

“Встреча состоится в начале следующей недели. Обе стороны готовы продолжать сотрудничество: контракт румына с клубом рассчитан до лета 2024 года. Зарплата Луческу, по нашим данным, как составляла, так и составляет примерно 1 млн евро в год (без премиальных за решение конкретных задач).

Главная тема разговора – кадровые решения (список игроков на предстоящие сборы), видение главным тренером развития команды и готовность строить ее с тем же энтузиазмом, что и летом 2020-го.

График самих сборов уже утвержден – динамовцы проведут его в Турции с 20 января по 20 февраля. Предусмотрен один интервал для отдыха в 2-3 дня: на этот период игроки будут иметь право покинуть лагерь команды”, - говорится в сообщении ТаТоТаке.