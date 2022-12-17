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Суркис и Луческу встретятся в Монако, чтобы обсудить дальнейшие планы Динамо – Источник
Зимой у киевлян запланировано 12 спаррингов
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу и президент клуба Игорь Суркис встретятся в Монако, чтобы обсудить планы "бело-синих" на зимний период. Об этом сообщает ТаТоТаке.
“Встреча состоится в начале следующей недели. Обе стороны готовы продолжать сотрудничество: контракт румына с клубом рассчитан до лета 2024 года. Зарплата Луческу, по нашим данным, как составляла, так и составляет примерно 1 млн евро в год (без премиальных за решение конкретных задач).
Главная тема разговора – кадровые решения (список игроков на предстоящие сборы), видение главным тренером развития команды и готовность строить ее с тем же энтузиазмом, что и летом 2020-го.
График самих сборов уже утвержден – динамовцы проведут его в Турции с 20 января по 20 февраля. Предусмотрен один интервал для отдыха в 2-3 дня: на этот период игроки будут иметь право покинуть лагерь команды”, - говорится в сообщении ТаТоТаке.
Кроме этого, отмечается, что предварительно киевляне запланировали сыграть 12 спаррингов.
Напомним, что первую часть сезона УПЛ "Динамо" завершило на третьем месте. Сейчас киевляне уступают лидеру "Днепр-1" пятью очками, имея на один проведенный матч больше. Первый официальный поединок 2023-го года у "бело-синих" запланирован на 4 марта против "Ингульца".
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