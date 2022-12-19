Итоги первой части сезона УПЛ. Александрия. В ожидании Руслана Ротаня?

UA-Футбол продолжает подводить итоги первого этапа чемпионата Украины сезона 2022/23. На этот раз мы поговорим об "Александрии", которая успела отметиться как достижениями на футбольном поле, так и решениями руководства за его пределами. "Горожане" ушли зимовать в зоне еврокубков, однако последующая смена тренера удивила многих, ведь если все шло неплохо, обязательно ли рисковать, в надежде сделать еще лучше?

Результаты

5-е место, 24 очка, 23 забитых, 19 пропущенных

Еще до начала сезона руководство "горожан" заявило об амбициозной цели: "Александрия" должна была бороться за медали. Стоит отметить, что для достижения не самой простой задачи клуб провел неплохую работу на трансферном рынке, которую начал еще зимой 2022-го. О ней мы поговорим ниже, однако трансферы действительно пришлись к месту.

"Александрия" неплохо стартовала, взяв десять очков в пяти стартовых играх. Да, поражение в большинстве "Металлисту" получилось очень тягостным, однако после коллектив Гуры шел без поражений в шести играх кряду, выиграв четыре из них. Особенно хорошо клуб сыграл против "Шахтера", расписав боевую ничью 2:2. Хорошая серия сменилась неудачной. На финише "горожане" проиграли "Динамо" и "Заре" (последним - 1:4), а также не смогли обыграть "Рух". Зимовать ушли пятыми, однако с двумя играми в запасе. По потерянным очкам коллектив Гуры сейчас не уступает третьему "Динамо", но тренера все равно убрали из-за невыполнения поставленных целей.

Трансферы и состав

Как мы и говорили, работу над усилением своего состава "Александрия" начала еще до событий 24-го февраля. Клуб серьезно усилился зимой, подписав Калитвинцева, Костышина-младшего, Авагимяна, Бондаренко и молодого Белошевского. Помимо этого, клуб продлил контракт с основным центрбеком Бабогло, а также с важным футболистом центра поля Калюжным. Последний, правда, после начала войны сменил клуб и сейчас играет в аренде в индийской Суперлиге.

Работа над укреплением состава велась и весной. "Горожане" полноценно подписали Цурикова, который играл аки Дани Алвес в первом части сезона, хоть и на другом фланге. Также клуб собрал юных и талантливых игроков со всей Украины - Шулянский, Кобзар, Мартынюк, Скорко, Ермаков (полноценный трансфер); Волошин и Дячук (аренда).

Не обошлось и без потерь. Помимо Калюжного команду покинул Гринь, который здорово начал под крылом Гуры, однако серьезная травма помешала стать основным. В "Кривбасс" отбыли Стецков и Устименко, Одарюк пополнил состав "Ингульца", а экс-капитан Дубра уехал на родину в Латвию.

Если сложить все вместе, то видно, что Гура получил достаточно боевой состав, в котором, правда, не было стабильно качественного центрального нападающего. Зато в избытке хватало игроков в центре поля. Конкуренции хватало и до начала сезона, однако после клуб еще и вернул Ковальца, который, набрав форму, обрел твердое место в основе. В общем, состав получился очень даже ничего, если не сказать больше. Если не бронзу, то место в еврокубках с ним брать под силу.

Оптимальный состав: Билык - Мирошниченко, Дячук, Бабогло, Цуриков - Рыбалка, Демченко, Ковалец - Калитвинцев, Кожушко, Третьяков

Сильные стороны

Заявив о громкой цели еще до старта сезона, "Александрии" ничего не оставалось как менять свой стиль игры. Тем, кто хочет играть в еврокубках и бороться за бронзу, нужно уметь нечто большее, чем контратаковать и защищаться, как в украинском первенстве любят делать все команды ниже среднего. У "горожан" это получалось с огромным трудом, но ближе к середине сезона коллектив Гуры обретал свой стиль.

Многое строилось через игру флангами, однако это далеко не всегда были банальные "пробеги и навесь". Клуб старался до верного разыгрывать на флангах, а после уже отправлял сферу в штрафную площадь соперников. Вингеры (в основном Калитвинцев и Третьяков) имели классную химию и постоянно менялись местами, тем самым сильно путая соперников.

Кульминацией данного стиля стал первый гол "горожан" в ворота "Шахтера". Атака долго набирала обороты на правом фланге, однако после быстро перешла на противоположный, где игроки "Шахтера" упустили из виду забегания Цурикова. Один из крутейших голов первой половины сезона, рекомендуем к просмотру, если не видели.

Гол с 00:05

Слабые стороны

Феерия фланговых игроков случилась в силу нескольких причин. Одна из них - отсутствие качественного центрального нападающего. Не хотим никого обижать, но даже после качественной работе на рынке, "Александрия" не смогла найти "девятку", которая подходила бы под стиль игры Юрия Гуры. Коуч вначале сезона дал шанс 20-летнему Кобзарю, однако полноценно им воспользоваться воспитанник "Волыни" не сумел. Да, в первых турах он брал активностью и желанием, даже заработал пенальти в игре против "Ингульца", однако ноль голов за пять сотен минут - это мизер. И юным возрастом в паре с отсутствием опыта цифры оправдать не выйдет.

Немного лучше на позиции центрального нападающего смотрелся универсал Кожушко, однако он также закончил полугодие без единого гола. И как сильно бы команда не строила игру через фланги, на Калитвинцеве, Цурикове, Третьякове или даже Рыбалке всегда выезжать не выйдет. Клубу срочно нужен качественный по меркам УПЛ форвард. Есть теория, что даже ушедший в "Кривбасс" Устименко пришелся бы ко двору.

Лучший игрок

Если вы внимательно смотрели матчи "Александрии" на протяжении первого круга, то знаете, что выбрать одного лучшего игрока из их состава - очень непросто. Мы остановились на тройке. Во-первых, конечно же, Андрей Цуриков. Левый фулбек и в 30 лет сверкает неимоверно ярко. Цуриков всегда вовремя подключается вперед, имеет поставленный удар и может хорошо подать с фланга. Пять голов за полгода и статус лучшего бомбардира команды - это лучшее подтверждение его формы.

Нельзя не сказать и о Владе Калитвинцеве. Он со скандалом покинул "Десну" еще зимой 2022-го, что не помешало ему стать основным игроком на новом месте. Влад набрал шесть результативных действий в десяти играх (2+4), а его травма стали одной из причин провала на финише.

Третий лауреат - Сергей Рыбалка. Хавбек набрал отличную форму в новом клубе, забыв о периоде в Турции и тяжелой травме. В 32 года Сергей проводит самый результативный сезон в карьере, забив четыре гола и отдав две голевые.

Прогноз на вторую часть

Будущее "Александрии" сильно зависит от выбора нового тренера. Злые языки говорят, что возглавит команду тренер молодежки Руслан Ротань, который пока будет совмещать два поста сразу. Назначение Ротаня точно привлечет дополнительное внимание, однако нельзя сразу сказать, даст ли это результат. Легендарный в прошлом футболист был долго критикуем за свою работу в молодежке, однако после выхода на Чемпионат Европы гнев фанатов и экспертов начал сменяться на милость.

Как бы там ни было, прогнозировать степень успешности "Александрии" во втором круге сейчас сложно. У нового тренера под рукой будет вполне боевой по составу коллектив, да и место в таблице ныне вполне хорошее. Побороться за бронзу будет можно, особенно если клуб найдет нового нападающего. Но даже без него можно и дальше ставить высокие цели.