Итоги первой части УПЛ. Ингулец. На переправе

Банальная поговорка, но сформированная не глупыми людьми – коней на переправе не меняют. Президент "Ингульца" решил поступить иначе, уволив Сергея Лавриненко в разгар первого круга. Хотя еще относительно недавно Александр Поворознюк публично заявлял, что скорее сменит всех игроков, но тренера трогать не будет. Мол, Лавриненко – один из лучших специалистов на планете. И что он способен привести "Ингулец" к заветной мечте – матчу с мадридским "Реалом".

Теперь эта страница перевернута. Однако мечты и амбиции остаются. Но их попытается реализовать теперь уже Младен Бартулович.

Результаты

14-е место, 13 очков, 12 забитых, 18 пропущенных

Похоже, что тренерская судьба Сергея Лавриненко была решена уже после разгромного поражения (0:3) в одиннадцатом туре от "Шахтера", которому предшествовала затяжная безвыигрышная серия. Однако неожиданно "Ингулец" оставил с носом "Зарю" (1:0), что дало тренеру второй шанс. Однако уже в следующем матче – очередной повод для руководства "рубануть с плеча" (поражение от "Металлиста 1925"), которым Поворознюк воспользовался. Лавриненко был уволен.

С Бартуловичем "Ингулец" провел три матча, в которых одержал две победы. Процент эффективности очень высок, но это еще нельзя называть тенденцией или закономерностью. Эту вспышку можно объяснить эмоциональным всплеском после перестроек на тренерском мостике.

В общем, если не разделять на периоды, "Ингулец" в первой части сезона трижды победил, четырежды сыграл вничью и семь раз проиграл. Кроме победы над "Зарей", гордиться можно тремя очками, добытыми с "Вересом", одним очком – с "Днепром-1" и "Колосом". Всего этого недостаточно для спокойной жизни и избегания борьбы за выживание, однако понимание того, что "Ингулец" может брать очки с середняками и лидерами, может стать фундаментом для уверенности в своих силах.

Трансферы и состав

В контексте "Ингульца" говорим исключительно о приходе - уходе игроков в статусе свободного агента. Потери Шишки и Бен Салема – заметны, но далеко не критичны. А Клищука, Опанасенко, Полегенько – и вообще рядовые.

Всех их удалось заменить находками на рынке временно безработных футболистов. Дмитрий Нагиев, например, стал железно основным на своем правом фланге, иногда смещаясь на левый. Ченбай, Сидоренко и Паламарчук добавили возможность применять ротацию, повысили вариативность коллектива. Владимир Одарюк пришел из "Александрии", имея опыт выступлений еще и за "Ворсклу". Он не отметился ни одним результативным действием и провел только один полный матч, но все же не был лишним в коллективе. Просто не шел против общего коллективного "тренда" низкой результативности (менее одного командного гола в среднем за матч).

Нельзя не отметить юного Артема Смолякова, который начинал в U17 "Днепра", затем перебрался в команду U19 "Ингульца", а в 2022-м году резко ворвался в основной состав. На его счету, в частности дубль в ворота текущего лидера турнирной таблицы "Днепра-1".

Оптимальный состав: Паламарчук – Нагиев, Поспелов, Ковалев, Смоляков – Кучеренко, Запорожец – Кухарук, Клименко – Марусич – Ситало

Сильные стороны

Выше мы писали об общем коллективном "тренде" низкой результативности, но это утверждение требует уточнения. "Ингулец" действительно мало забивает (двенадцать голов – пятый с конца результат), но он и немного создает.

Если оценивать соотношение "голевые моменты - голы", то Ингулец – довольно рациональная команда. Наработав в сезоне на одиннадцать "ожидаемых голов" (xG), "Ингулец" забил двенадцать реальных. Три из двенадцати, то есть каждый четвертый, были победными, еще четыре гола были в матчах, заканчивавшихся вничью. Да, трудно; да, немного. Но когда "Ингулец" все же забивал, то понимал, как нужно пользоваться этим преимуществом.

Слабые стороны

Надо что-то делать с умением позиционно атаковать… Когда соперник владеет мячом, обнажает тылы, дает простор, "Ингулец" умеет находить пути к чужим воротам. Но когда нужно раскрывать насыщенную оборону, у команды Лавриненко/Бартуловича – второй самый низкий (после "Металлиста 1925") показатель организованных позиционных атак среди всех участников УПЛ (724). И самый низкий показатель организованных позиционных атак с ударами (44). А эффективность этих атак – вообще шесть процентов.

Это тот компонент, в котором Лавриненко, как тренер, не прогрессировал вообще. От сезона к сезону, от матча к матчу было то же самое. Трудно сказать, изменится ли что-нибудь под руководством Бартуловича. Но не было бы нового тренерского назначения – не было бы предпосылок.

Лучший игрок

Опыт есть опыт, преданность есть преданность. Евгению Запорожцу – 28 лет, и всю футбольную карьеру он посвятил именно этой команде. С "Ингульцом" он прошел горнило Второй лиги, Первой лиги, теперь – УПЛ. Будучи по природе полузащитником, часто выходит на проблемную позицию нападающего.

Сам забивает немного (один гол), но для партнеров создает: тринадцать ключевых передач, три голевых пасы, девять созданных голевых моментов. Он один из тех, кто в "Ингульце" собирает на себе наибольше фолов. Хотя, справедливости ради, также и тот, кто едва ли не чаще всех теряет мяч. Но это объясняется постоянными попытками сыграть нестандартно, чего команде так не хватает.

Он – один из двух полевых игроков "Ингульца", за первую часть сезона получивших от InStat индекс 200+. И единственный, кто совершил более тысячи ТТД (1050); у ближайшего преследователя Дмитрия Нагиева – 745.

Прогноз на вторую часть сезона

Трудно что-либо прогнозировать, понимая, что с новым тренером команда провела только три матча. "Ингульцу" нужно сохранить прописку в элите и в теории стараться улучшать рисунок и качество игры. Нужно хотя бы попытаться отойти от чисто защитного стиля в пользу построений комбинаций и креатива. Хотя и понятно, что для этого нужно время. Наверное, не короткое.

Учитывая тот факт, что календарный год "Ингулец" закончил двумя победами подряд, появляется соблазн говорить о будущих перспективах. С другой стороны, в этом сезоне "казаки" выигрывают только со счетом 1:0 и только в домашних матчах (хотя с "Зарей" он таков был только формально). Такой избирательности маловато для чего-то глобально важного.

Вторую часть сезона "Ингулец" начнет матчем с "Динамо". Дальше будет "Металлист". Тяжелый календарь, который, однако, уже должен показать истинную тренерскую сущность Младена Бартуловича и помочь общественности понять, на что способна эта команда. Эмоции останутся позади, предстоят требования показывать конструктивный футбол.