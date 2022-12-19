Вацко: 50-60 миллионов за Мудрика не кажутся невероятными

Известный украинский комментатор Виктор Вацко оценил шансы вингера "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика сменить клубную прописку этой зимой.

При этом, Вацко попытался поставить себя на место " Шахтера ", который давно не продавал игроков за хорошие деньги.

"Это нам можно с легкостью вершить судьбы великих футболистов, потому что на нас нет давления ответственности. А здесь речь о возможности заработать для клуба сумасшедшие по украинским меркам средства. Фред продали в "МЮ" за 60 млн. евро. Раз в сколько лет случается такой Фред? Раз в три, пять, десять?

Правы ли руководители "Шахтера" со своими экономическими запросами? Покажет только время. Всех рассудит время и реальность. Ведь еще летом я был убежден, что за 30 млн евро Мудрика нужно продавать, а сейчас уже 50-60 млн не кажутся невероятными", ‒ сказал Вацко.