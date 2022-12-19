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Вацко: 50-60 миллионов за Мудрика не кажутся невероятными

Премьер-лига
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Общественность продолжает обсуждать возможную продажу вингера горняков

Вацко: 50-60 миллионов за Мудрика не кажутся невероятными

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Известный украинский комментатор Виктор Вацко оценил шансы вингера "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика сменить клубную прописку этой зимой.

При этом, Вацко попытался поставить себя на место "Шахтера", который давно не продавал игроков за хорошие деньги.

"Это нам можно с легкостью вершить судьбы великих футболистов, потому что на нас нет давления ответственности. А здесь речь о возможности заработать для клуба сумасшедшие по украинским меркам средства. Фред продали в "МЮ" за 60 млн. евро. Раз в сколько лет случается такой Фред? Раз в три, пять, десять?

Правы ли руководители "Шахтера" со своими экономическими запросами? Покажет только время. Всех рассудит время и реальность. Ведь еще летом я был убежден, что за 30 млн евро Мудрика нужно продавать, а сейчас уже 50-60 млн не кажутся невероятными", ‒ сказал Вацко.

В текущем сезоне на клубном уровне 21-летний вингер провел 18 матчей, забил 10 голов и оформил 8 ассистов.

Ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал ситуацию вокруг трансфера украинского таланта

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В статье: Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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