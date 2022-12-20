Журналист: В Шахтере недовольны игрой одного из легионеров

"Шахтер" недоволен бразильским правым защитником Лукасом Тейлором. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык в эфире своей авторской программы "Циганик LIVE".

"Травматический Швед пока не очень удачно вписывается в игру команды Петряк. То есть вопросы к тем футболистам, которые пришли. Лукасом Тейлором, насколько я понимаю, недовольны в "Шахтере". Поэтому есть позиции, которые нужно усиливать", — приводит слова Цыганыка "Football Hub".

Напомним, донецкий клуб арендовал 27-летнего бразильца у "ПАОКа" до конца текущего сезона. В текущем сезоне Лукас провел 15 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил гол и выполнил результативную передачу.