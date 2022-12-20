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Журналист: В Шахтере недовольны игрой одного из легионеров

Премьер-лига
(2 голосов)

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Журналист: В Шахтере недовольны игрой одного из легионеров

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Шахтер" недоволен бразильским правым защитником Лукасом Тейлором. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык в эфире своей авторской программы "Циганик LIVE".

"Травматический Швед пока не очень удачно вписывается в игру команды Петряк. То есть вопросы к тем футболистам, которые пришли. Лукасом Тейлором, насколько я понимаю, недовольны в "Шахтере". Поэтому есть позиции, которые нужно усиливать", — приводит слова Цыганыка "Football Hub".

Напомним, донецкий клуб арендовал 27-летнего бразильца у "ПАОКа" до конца текущего сезона. В текущем сезоне Лукас провел 15 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил гол и выполнил результативную передачу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лукас Тейлор
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Комментарии (2)
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Джим Слэйд (Харьков)
20.12.2022 в 10:11
Насчет Петряка "пока не вписался" - очень мягко сказано) Просто заткнули дырку в составе игроком низкого уровня, потому что альтернативы были, очевидно, ещё хуже
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aleks68
20.12.2022 в 09:08
цыганык балабол ещё тот.шахтёр естественно будет усиливатья
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