Итоги первой части сезона УПЛ. Минай. Акцент на организованность

Трудно было рассчитывать и ожидать выдающихся результатов от "Миная". За то время, что закарпатский коллектив проводит в элите, абсолютно все привыкли к аутсайдерскому статусу "Миная". Не противоречат этому и представители клуба, время от времени заявляя публично о самом маленьком бюджете среди участников УПЛ. Однако "бедность" не означает немощность. Футбол знает немало примеров, когда не звездные коллективы брали свое благодаря дисциплине и организованности. По этому пути и намерен двигаться Владимир Шаран со своим коллективом. Получается ли? Самое время подвести промежуточные итоги.

Результаты

13-е место; 14 очков; десять забитых мячей - пятнадцать пропущенных

Результаты как результаты… "Минай" не декларирует высокие цели, но заявляет о желании сохранить прописку в элите и на предстоящий сезон. В идеале было бы хорошо избавиться от статуса перманентного аутсайдера, но это дело не одного сезона. Сейчас "Минай" находится на начальном этапе становления, если говорить сугубо о каденции Владимира Шарана. Вот здесь уже вызов для руководства. Раньше в "Минае" часто менялись тренеры, а в таких условиях проект с долгосрочной перспективой не построишь.

Этот сезон уже имеет несколько исторических особенностей по результатам. Впервые в летописи своего выступления на элитарном уровне украинского футбола "Минай" победил на выезде (победы над "Ингульцом" и "Металлистом 1925"), впервые в истории команда смогла набрать зачетные очки в трех подряд матчах УПЛ.

Собственно, относительно последнего – вопрос еще не закрыт, ведь 2022-й календарный год "Минай" закончил двумя ничьими и победой ("Рух", "Металлист 1925", "Заря"), поэтому в 2023-м беспроигрышная серия может приобрести уникальное значение в минимум четыре матча. Первый соперник в весенней части сезона – ФК "Львов".

Трансферы и состав

"Минай" не был активен на рынке, не шиковал, и априори делать этого не мог. Напротив, клуб даже терял из-за своей неспособности поддерживать высокие финансовые запросы игроков. Самый яркий пример в этом контексте – Наумец из "Черноморца". Этот футболист провел за одесситов отличный матч против "Миная" и после игры Владимир Шаран акцентировал на этом внимание. Мол, он был бы не прочь работать с таким игроком, но клуб не мог удовлетворить его финансовые требования. Поэтому Наумец покинул "Минай" и перешел в состав команды, которая первую часть сезона закончила в таблице ниже закарпатцев.

Селезнев остался, но это уже отработанный материал. Не стоит возлагать надежды и на единственного легионера, который до поры до времени числился в составе "Миная". Ловро Грайфонер добросовестно вернулся в Украину, несмотря на то, что здесь началась большая война. Оказался в резерве четырех матчей первой части текущей УПЛ, но уже сейчас можно говорить о его уходе по взаимному согласию сторон. Словенцу ищут клуб, который согласился бы выкупить его контракт у "Миная". Но, скорее всего, он сначала уйдет в аренду, а потом – как свободный агент.

В ходе текущего года "Минаю" удалось осуществить несколько приглашений свободных агентов, которые реально пригодились команде. Прежде всего, речь об Александре Бандуре, который даже взял себе капитанскую повязку. Но заметными фигурами были и другие: Дмитрий Немчанинов, который перед этим немного находился за границей, Вадим Витенчук, Назарий Воробчак, Егор Твердохлеб, пришедшие в "Минай" из представителей низшего дивизиона. Это все игроки основного состава.

Наличие Богдана Чуева, Юрия Кравчука, Валерия Рогозинского, Даниила Колесника позволило применять ротацию. Хотя Шаран часто отмечал, что глубины состава ему не хватает.

Оптимальный состав: Бандура – Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин – Хахлев, Витенчук – Воробчак, Твердохлеб, Кулиев – Вишневский

Сильные стороны

Начинаем с того, чем закончили предыдущий подпункт: Шаран часто после матчей говорил об отсутствии глубины состава, о том, что предпочел бы получать больше возможностей усиливать игру игроками со скамейки для запасных. Это, конечно, проблема, но есть и другая сторона медали.

Стабильность основного состава, - а изменения в стартовой одиннадцатке происходили только из-за форс-мажорных обстоятельств (травмы, дисквалификации), - обусловила сыгранность команды. А с ней – и организованность. "Минай" тяжело было пройти как в позиционных атаках, так и в контратаках, чему подтверждение – только пятнадцать пропущенных мячей. Меньше только у трех лидеров турнирной таблицы.

Командная сыгранность позволила раскрыться и некоторым индивидуальностям. Олег Горин стал одним из лидеров первой части УПЛ по показателю выигранных единоборств – 140. Егор Твердохлеб в этой категории также вошел в топ-3 с показателем 136 выигранных дуэлей. Олег Горин также стал лидером лиги по показателю выигранных оборонных единоборств (76), опередив своего ближайшего преследователя на 14 дуэлей. Этот преследователь – одноклубник Горина Дмитрий Немчанинов.

Слабые стороны

Безусловно, это реализация голевых моментов. Если пропускает "Минай" наименьше среди аутсайдеров и середняков, то и забивает очень мало. Только у последнего на данный момент "Львова" показатели хуже.

Но отсутствие забитых мячей не означает отсутствие шансов на них. Реализация чаще всего хромала в домашних играх закарпатцев, когда моменты создавались даже против таких соперников как "Динамо", а безвыигрышная серия продолжалась. Немного прорвало в конце календарного года, но "Минай" до сих пор остается командой, которая только дважды на протяжении всей истории своих выступивших в элите забивала более двух голов за матч.

xG "Миная" в этом сезоне – 19. Это шестой показатель в чемпионате. А голов только десять. Это предпоследний показатель в лиге.

Лучший игрок

Больше всего голов забил Егор Твердохлеб – три. Он также лидер команды по системе "гол+пас", один из самых эффективных в составе по показателю созданных голевых моментов. Однако лучшим признаем Олега Горина, который очень эффективен в единоборствах.

Защитник молодежной сборной Украины "насобирал" в течение сезона солидные как для "Миная" 106 перехватов мяча, провел 197 единоборств с эффективностью 71 процент, 113 раз овладевал мячом в неочевидных ситуациях, что является лучшим показателем в команде. Защитник создал для партнеров три голевых момента, отдал пять кочевых передач (на обострение), имеет двадцать ударов по воротам. В конце концов, у него самый высокий InStat-индекс в команде – 212.

У Немчанинова только немного меньше – 211. Дмитрий – очень важный, опытный, умелый игрок, но все же пальму первенства в этой категории оставляем за Гориным с учетом его потенциала к прогрессу.

Прогноз на вторую часть сезона

Конечно, минайцам нужно просто не вылететь из элиты. У клуба есть сбалансированное финансирование. То есть, несмотря на отсутствие значительных заработков, нет значительных затрат. Есть возможность постоянно играть и тренироваться на своем стадионе, чего лишены многие другие участники УПЛ. Сам Бог велел бороться за элиту до последнего.

Хотя не кажется, что закарпатцы будут спасаться, цепляясь за соломинку. Сыгранный состав позволяет решать задачи сохранения прописки с определенной верой в светлое будущее. "Минай" имеет в своей обойме достаточно молодых игроков, но хватает и опытных. Кроме упоминавшихся Немчанинова и Бандуры, это еще и Коломоец. Классическая формула "молодость + опыт".

Коломоец, однако, мало забивает (мешали травмы). Такая же проблема и у остальных форвардов. В течение сезона бывали ситуации, когда острие атаки закрывал непрофильный Твердохлеб. Поэтому в поисках усиления "Минаю" в первую очередь нужен форвард. Еще бы не помешал игрок на роль плеймейкера, хотя в этом направлении пытается работать Хахлев. Повысить рациональность не помешало бы Кулиеву. От него много стараний, много пребывания в эпицентре событий, но не слишком много реальной пользы в тех матчах, когда на него возлагались особые надежды.

Важна также стабильность на тренерской позиции. В последнее время у "Миная" с этим не было покоя. Но Шаран, похоже, нащупал тот ритм, в котором должна двигаться команда, а команда в свою очередь понимает, чего от нее требует Шаран с помощниками. Дальше – дело за руководством клуба. Не мешать – это минимум, что можно сделать. А максимум – это найти нужных тренеру игроков на рынке.

Прогноз на то, что "Минай" не вылетит. По крайней мере, по итогам первой части сезона на эту не почетную "миссию" есть более явные претенденты.