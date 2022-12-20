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Антимонопольный комитет оштрафовал на 93 млн грн участников тендера по реконструкции стадиона Авангард в Ровно
И это рекордный штраф от АМКУ в 2022 году
фото - НК "Верес" Рівне
Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) наложила на частную производственно-коммерческую фирму "Фиалка" и общество с ограниченной ответственностью "Стиль-Декор" штраф за антиконкурентные согласованные действия во время публичных закупок для реконструкции стадиона "Авангард" в Ровно.
За сговор на публичных закупках ЧПКФ "Фиалка" и ООО "Стиль-Декор" оштрафованы на общую сумму 92 093 458 гривен. Это рекордный в 2022 году штраф за сговор на публичную закупку.
Заказчиком услуги являлось Управление капитального строительства исполнительного комитета Ровенского городского совета. Ожидаемая стоимость закупки составила 202 260 782 гривен.
"При рассмотрении дела комитетом было собрано достаточно доказательств для доказывания факта нарушения, а именно - что указанные субъекты хозяйствования согласовывали между собой поведение при участии в торгах, из-за чего конкуренция между ними была устранена", - сказано в заявлении АМКУ.
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