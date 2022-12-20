Официально: Тренерский штаб Гуры также покинул Александрию

14 декабря футбольный клуб " Александрия " объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Юрием Гурой.

А сегодня (20 декабря) клуб объявил, что вместе с главным тренером команду покидает и тренерский штаб. Команду покинули помощники тренера Александр Ломко, Сергей Лактионов, Сергей Ковалев и тренер вратарей Андрей Ковтун.

Напомним, что по итогам осенней части сезона команда занимает в турнирной таблице 5-е место.

Гура возглавил команду в начале сезона 2021/2022. В общей сложности в качестве главного тренера "Александрии" Юрий Владимирович провел 33 матча. Под его руководством команда одержала 16 побед, 8 ничьих и 9 поражений.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что "Александрию" возглавит Руслань Ротань, который одновременно будет продолжать работать и с украинской молодежкой.