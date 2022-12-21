Итоги первой части сезона УПЛ. Заря. Самые привлекательные, самые нестабильные

UA-Футбол продолжает подводить итоги первого этапа чемпионата Украины сезона 2022/23. На этот раз мы поговорим о "Заре", которая очень сильно изменилась за весну, при этом сумела удержать определенный уровень, а где-то даже сделала шаг вперед. По крайней мере такое впечатление может сложиться, если посмотреть некоторые матчи команды. Правда и проблем, особенно в обороне, на новом месте у ван Леувена еще очень много.

Результаты

4-е место, 28 очков, 32 забитых, 22 пропущенных

Серьезно изменив состав и главного тренера, "Заря" в новом сезоне стартовала с третьего квалификационного раунда Лиги Конференций. В первой игре коллектив Патрика ван Леувена, которого отечественный зритель может помнить как наставника академии "Шахтера", минимально обыграл "Университатю", при этом показав яркую игру. Спустя неделю мы увидели иную "Зарю", потерянную и беспомощную, которая проиграла 0:3.

Примерно в этом же ключе луганчане провели все полугодие. На старте они добыли три яркие победы, при этом одолев "Динамо" и "Ворсклу", после теряли на ровном месте очки против "Руха" и "Кривбасса", разгромно уступали "Днепру-1", громили "Черноморец" с "Александрией", и играли вничью с "Шахтером". Американские гонки закончились итоговым четвертым местом, что вполне справедливо. Местами казалось, что "Заря" может рассчитывать и на большее, однако глупейшие поражения "Ингульцу" или "Руху" сильно сказывались на общем положении дел.

Трансферы и состав

Скорее всего вы еще помните "Зарю" Виктора Скрипника, с которой тренер дважды кряду брал бронзу, играл в группе Лиги Конференций и даже отрезками боролся за второе место. Помните, правда? Так вот, её больше нет. Сезон 2022/23 подарил нам абсолютно новую команду, особенно если брать кадровое наполнение. Еще зимой ушел сверхъяркий Аллахяр, который отрезками тащил коллектив на своих плечах. Из-за войны разбежались остальные легионеры (Шахаб, Жуниньо, Овусу), в пределах УПЛ новые точки локации нашли другие лидеры или молодые игроки (Вернидуб, Хомченовский, Гладкий, Скорко, Тлумак), за границу уехал Фаворов.

Трансферы на выход продолжились и после старта сезона. Ярко начал кампанию Кабаев - его продали в "Динамо". Лидером и капитаном стал Назарина - добро пожаловать в "Шахтер". Остался легионер Кристиан, однако после пропал. Если кто знает, где он ныне, дайте хоть весточку какую-то.

Трансферы на вход у "Зари" получились очень интересными. Здесь имели место как опытные усиления (Вантух, Данченко и Бутко на фланги обороны, Кирюханцев и Антюх на позиции вингеров, Шахов, Мишнев и Чурко, как оказалось, в центр поля, а Русин - в атаку), так и подписания на перспективу (Батагов начал играть в центре обороны, Бражко нашел себя в опорной зоне, а Михайленко и дальше ждет своего шанса).

Ван Леувен сходу перестроил команду на 4-3-3, где очень интересно раскрылись некоторые футболисты. Кирюханцев стал лидером на фланге атаки, Чурко раскрылся в качестве игрока центра поля, очень хорош был Булеца, а Имереков на фоне нестабильного Батагова начал отдаленно напоминать Серхио Рамоса. Только прическа другая. И лишь Мацапура как стоял год назад при Скрипнике, так и продолжил быть первым номером при новом коуче. Стабильность.

Оптимальный состав: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Бутко - Бражко, Чурко, Булеца - Кирюханцев, Русин, Антюх

Сильные стороны

В 15-ти играх нынешнего чемпионата Украины "Заря" забила 32 гола. И это лучший показатель на все первенство. Нет ничего удивительного в том, что именно игру впереди мы выделяем в качестве козыря коллектива ван Леувена, ведь местами они были очень хороши. Наибольшую опасность луганчане несут в атаках на пространстве. Эталонным можно назвать разгром "Черноморца", где после одного забитого команда ван Леувена систематическими ловила соперника на провалах сзади и методично за это наказывала. В сумме забили четыре, но можно было забивать раза в два больше.

Важную роль в построении атак играют фланги, особенно правый, где химия образовалась между двумя экс-футболистами "Шахтера" Данченко и Кирюханцевым. Очень хороши также Чурко и Булеца. Первый любит подключаться в штрафную вторым темпом, благодаря чему и забил несколько важных голов. Второй выделяется в создании моментов (четыре голевые), однако когда нужно чемпион мира и сам завершить атаку способен (четыре гола).

Слабые стороны

"Заря" - лучшая команда УПЛ по количеству забитых, однако вторая снизу по количеству пропущенных. И здесь ничего объяснять не нужно. Коллектив ван Леувена часто старается играть от себя, при этом, извините за выражение, "забивая" на оборону. Полузащитники играют очень высоко, а центрбеки только то и делают, что подчищают грехи за своими товарищами. Местами получается неплохо, но чаще - наоборот.

Отдельно немного покритикуем юного Батагова. 20-летнего игрока бесплатно подписали из "Днепра-1", сходу поставив его на позицию центрбека, хотя игра в опорной зоне ему ближе. Арсений умеет отдать качественную длинную передачу и держит уровень, когда "Заря" играет с мячом, но его игра в обороне оставляет желать лучшего. Но ван Леувен и дальше держит его на поле, считая незаменимым. Возможно, верит, что защитные навыки Арсений еще можно подтянуть, 20 лет игроку все-таки. Будем наблюдать за его прогрессом, или же за отсутствием оного.

Лучший игрок

"Заря" оставила достаточно приятное впечатление, однако сходу очень непросто выделить одного ключевого игрока. Ибо хочется сказать о многих. Тот же Олег Данченко непросто сходу стал игроком основы - он выходил в старте во всех матчах и лишь трижды был заменен. И это на позиции крайнего защитника, который постоянно подключается вперед. Вячеслав Чурко раскрыл в себе качества игрока центра поля, а Кирюханцев лишь к пятому туру присоединился к команде, но это не помешало набрать восемь результативных действий (5+3).

Но все-таки лидером "Зари" мы назовем Сергея Булеца. От чемпиона мира в составе молодежной сборной давно ждали следующего шага. Еще год назад он был неплох в "Заре" Скрипника, однако и близко не считался неприкосновенным. Сейчас же он понемногу становится лидером "Зари" ван Леувена, причем лидером достаточно ярким. Прошло не так много времени, но рискнем предположить, что Булеца начинает понемногу отрабатывать ранее выданные авансы.

Прогноз на вторую часть

Девятого декабря появилась новость, что кандидатурой Патрика ван Леувена заинтересовался европейский клуб. По слухам, если они будут готовы заплатить компенсацию за досрочный уход специалиста, то "Заря" отпустит коуча и назначит вместо него Александра Бабича. И это плохо. Дело не в тренерском уровне, а стилях игры. Бабич - тренер чуть более оборонительный и если он возглавит "Зарю", то ему придется многое перестраивать, на что понадобится время. А учитывая плотность в еврокубковой зоне, любая потеря очков может стоит очень дорого.

Если же ван Леувен останется, то будущее "Зари" выглядит более-менее очевидным - они будут бороться за бронзу. У команды уже сейчас есть достаточно хороший состав для данной цели, однако если еще удастся подписать игрока в центр обороны, и, учитывая неожиданную травматичность Шахова, в центр поля, то шансы на медали от этого только вырастут.