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Шахтер может досрочно разорвать арендный контракт со своим единственным бразильцем

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Лукас Тейлор пока не впечатляет

Шахтер может досрочно разорвать арендный контракт со своим единственным бразильцем

ФК Шахтер

Новина українською

Донецкий "Шахтер" рассматривает вариант с досрочным разрывом арендного соглашения с 27-летним бразильским защитником Лукасом Тейлором.

Как пишет Sport.ua, футболист своими выступлениями в стане "горняков" не впечатлил тренерский штаб, из-за чего "Шахтер" приобрел на позицию Лукаса Тейлора грузинского легионера Гиорги Гочолейшвили.

Таким образом, футболист уже зимой может вернуться в греческий ПАОК, ну а "горняки" могут вновь остаться без бразильских легионеров в составе.

Напомним, что контракт игрока с ПАОКом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лукас Тейлор
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
20.12.2022 в 21:01
Та да, я тоже приметил, что в мастерстве этот Тейлор уступает и Месси, и КриРо, особливо если вместе взятым … А так, совсем бы не назвал его таким уж "слабым звеном …
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nadobi (Полтава)
20.12.2022 в 20:58
Гоните его поганой метлой, он не играть - он за бабками приехал
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