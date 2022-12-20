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Шахтер может досрочно разорвать арендный контракт со своим единственным бразильцем
Лукас Тейлор пока не впечатляет
ФК Шахтер
Донецкий "
Как пишет Sport.ua, футболист своими выступлениями в стане "горняков" не впечатлил тренерский штаб, из-за чего "Шахтер" приобрел на позицию Лукаса Тейлора грузинского легионера Гиорги Гочолейшвили.
Таким образом, футболист уже зимой может вернуться в греческий ПАОК, ну а "горняки" могут вновь остаться без бразильских легионеров в составе.
Напомним, что контракт игрока с ПАОКом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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