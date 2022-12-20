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Рух рассказал о планах на зимнее межсезонье

Премьер-лига
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Команда выйдет из отпуска после 7 января

Рух рассказал о планах на зимнее межсезонье

fcrukh.com

Новина українською

Львовский "Рух" огласил планы на зимнее межсезонье.

Первый учебно-тренировочный сбор команды пройдет на тренировочных полях Академии "Руха" во Львове и пройдет с 9-го по 23-е января.

До возобновления официальных поединков у команды запланировано еще два этапа подготовки, однако об их сроках и месте проведения клуб сообщит позднее.

Напомним, что осеннюю часть сезона в УПЛ "Рух" завершил на 12-й позиции с 14 очками.

Чемпионат УПЛ возобновится в первые выходные марта (базовая дата – 4 марта). "Рух" первый матч 2023 года в рамках 16-го тура проведет на выезде против харьковского "Металлиста".

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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