Рух рассказал о планах на зимнее межсезонье

Львовский " Рух " огласил планы на зимнее межсезонье.

Первый учебно-тренировочный сбор команды пройдет на тренировочных полях Академии "Руха" во Львове и пройдет с 9-го по 23-е января.

До возобновления официальных поединков у команды запланировано еще два этапа подготовки, однако об их сроках и месте проведения клуб сообщит позднее.

Напомним, что осеннюю часть сезона в УПЛ "Рух" завершил на 12-й позиции с 14 очками.

Чемпионат УПЛ возобновится в первые выходные марта (базовая дата – 4 марта). "Рух" первый матч 2023 года в рамках 16-го тура проведет на выезде против харьковского "Металлиста".