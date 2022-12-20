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Рух рассказал о планах на зимнее межсезонье
Команда выйдет из отпуска после 7 января
fcrukh.com
Львовский "
Первый учебно-тренировочный сбор команды пройдет на тренировочных полях Академии "Руха" во Львове и пройдет с 9-го по 23-е января.
До возобновления официальных поединков у команды запланировано еще два этапа подготовки, однако об их сроках и месте проведения клуб сообщит позднее.
Напомним, что осеннюю часть сезона в УПЛ "Рух" завершил на 12-й позиции с 14 очками.
Чемпионат УПЛ возобновится в первые выходные марта (базовая дата – 4 марта). "Рух" первый матч 2023 года в рамках 16-го тура проведет на выезде против харьковского "Металлиста".
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