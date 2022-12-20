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Николини: Арсенал интересуется Мудриком, но официального предложения не делал
Информация из донецкого клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" пока что не делал "
"Мудрик, как и другие игроки должен прибыть 9 января в Анталию на тренировочный сбор.
К нему есть интерес со стороны "Арсенала", но официального предложения мы не получали", - сказал Николини.
Напомним, что ранее функционеры "Шахтера" заявляли, что клуб готов продать Мудрика за 100 миллионов евро.
В текущем сезоне на клубном уровне 21-летний вингер провел 18 матчей, забил 10 голов и оформил 8 ассистов.
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