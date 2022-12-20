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Николини: Арсенал интересуется Мудриком, но официального предложения не делал

Премьер-лига
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Информация из донецкого клуба

Николини: Арсенал интересуется Мудриком, но официального предложения не делал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" пока что не делал "Шахтеру" официального предложения по полузащитнику "горняков" Михаилу Мудрику. Об этом сообщил помощник директора по футболу "горняков" Карло Николини.

"Мудрик, как и другие игроки должен прибыть 9 января в Анталию на тренировочный сбор.

К нему есть интерес со стороны "Арсенала", но официального предложения мы не получали", - сказал Николини.

Напомним, что ранее функционеры "Шахтера" заявляли, что клуб готов продать Мудрика за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне на клубном уровне 21-летний вингер провел 18 матчей, забил 10 голов и оформил 8 ассистов.

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В статье: Карло Николини Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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