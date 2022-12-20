Николини: Арсенал интересуется Мудриком, но официального предложения не делал

Лондонский "Арсенал" пока что не делал " Шахтеру " официального предложения по полузащитнику "горняков" Михаилу Мудрику. Об этом сообщил помощник директора по футболу "горняков" Карло Николини.

"Мудрик, как и другие игроки должен прибыть 9 января в Анталию на тренировочный сбор. К нему есть интерес со стороны "Арсенала", но официального предложения мы не получали", - сказал Николини.

Напомним, что ранее функционеры "Шахтера" заявляли, что клуб готов продать Мудрика за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне на клубном уровне 21-летний вингер провел 18 матчей, забил 10 голов и оформил 8 ассистов.