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Журналист: Шахтер снизит цену на Мудрика, когда дело дойдет до конкретики
Инсайдер не верит, что "горняки" получат 100 млн за вингера
Фото: ФК Шахтер Донецк
Авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн считает, что донецкий "Шахтер" снизит цену на Михаила Мудрика, когда потенциальный покупатель начнет с украинцами реальные торги по футболисту.
"Мудрик – игрок, которого "Арсенал" хочет подписать. Они долго следили за ним. Он был в их списке потенциальных кандидатов во время летнего трансферного окна. "Канониры" ведут переговоры с "Шахтером", с представителями игрока. Украинский клуб публично заявил, что хочет 100 миллионов евро. "Арсенал" не захочет платить так много, я не думаю, что кто-то захочет.
Думаю, есть большая вероятность того, что "Шахтер" снизит цену на игрока, когда дело дойдет до реальных торгов. Кронке [владелец "Арсенала"] поддерживает Эду и Микеля Артету, чтобы сделать последний большой рывок в решающие шесть месяцев сезона, чтобы попытаться выиграть титул", - заявил Орнштейн.
Напомним, что ранее функционеры "Шахтера" заявляли, что клуб готов продать Мудрика за 100 миллионов евро. Transfermarkt оценивает вингера в 40 млн евро.
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