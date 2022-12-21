  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Журналист: Шахтер снизит цену на Мудрика, когда дело дойдет до конкретики
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист: Шахтер снизит цену на Мудрика, когда дело дойдет до конкретики

Премьер-лига
(1 голосов)

Инсайдер не верит, что "горняки" получат 100 млн за вингера

Журналист: Шахтер снизит цену на Мудрика, когда дело дойдет до конкретики

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн считает, что донецкий "Шахтер" снизит цену на Михаила Мудрика, когда потенциальный покупатель начнет с украинцами реальные торги по футболисту.

"Мудрик – игрок, которого "Арсенал" хочет подписать. Они долго следили за ним. Он был в их списке потенциальных кандидатов во время летнего трансферного окна. "Канониры" ведут переговоры с "Шахтером", с представителями игрока. Украинский клуб публично заявил, что хочет 100 миллионов евро. "Арсенал" не захочет платить так много, я не думаю, что кто-то захочет.

Читайте такжеНиколини: Арсенал интересуется Мудриком, но официального предложения не делал

Думаю, есть большая вероятность того, что "Шахтер" снизит цену на игрока, когда дело дойдет до реальных торгов. Кронке [владелец "Арсенала"] поддерживает Эду и Микеля Артету, чтобы сделать последний большой рывок в решающие шесть месяцев сезона, чтобы попытаться выиграть титул", - заявил Орнштейн.

Напомним, что ранее функционеры "Шахтера" заявляли, что клуб готов продать Мудрика за 100 миллионов евро. Transfermarkt оценивает вингера в 40 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football365

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nadobi (Полтава)
21.12.2022 в 09:42
Тоже мне истину открыл
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде