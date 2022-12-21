Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны зимние планы Миная
Закарпатский коллектив соберется 14 января
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
28 ноября после матча 15-го тура УПЛ против "Зари" (1:1) команда "Минаю" ушла в зимний отпуск.
На тренировочной базе команда Владимира Шарана соберется 14 января и до 18 будет тренироваться в Минае и Ужгороде (стадион "Авангард"), сообщает пресс-служба минайцев. В этот период (16 – 17 января) закарпатцы пройдут медосмотр.
С 18 по 23-е "Минай" будет жить и тренироваться в гостиничном комплексе "Камелот". 23 числа тренерский штаб запланировал спарринг, а соперник пока уточняется.
Планы на остальную часть зимней паузы в чемпионате станут известны уже в 2023 году.
Популярное сейчас
- Мудрик и Арсенал, Роналду выбрал новый клуб, Аргентина сходит с ума. Главные новости за 20 декабря
- Уоллес: Россия потеряла более 100 000 убитых, раненых и дезертиров, а Герасимова могут уволить
- УЕФА подтвердил отправку письма о рисках для Украины из-за давления на членов УАФ
- Днепр-1 возьмёт на зимние сборы двух игроков Металлиста
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО