Известны зимние планы Миная

28 ноября после матча 15-го тура УПЛ против "Зари" (1:1) команда "Минаю" ушла в зимний отпуск.

На тренировочной базе команда Владимира Шарана соберется 14 января и до 18 будет тренироваться в Минае и Ужгороде (стадион "Авангард"), сообщает пресс-служба минайцев. В этот период (16 – 17 января) закарпатцы пройдут медосмотр.

С 18 по 23-е "Минай" будет жить и тренироваться в гостиничном комплексе "Камелот". 23 числа тренерский штаб запланировал спарринг, а соперник пока уточняется.

Планы на остальную часть зимней паузы в чемпионате станут известны уже в 2023 году.