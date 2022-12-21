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"Это не все, что мы показали". Бражко оценил игру Зари в первом круге УПЛ
Полузащитник дал интервью клубной пресс-службе
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Владимир Бражко, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", прокомментировал и дал оценку первой половине сезона для луганского клуба.
"Неплохая первая половина сезона, мы хорошо выступили. Но теряли очки с аутсайдерами... Однако с лидерами взяли их. Были бы гораздо выше, если бы не уступали. Важно брать во всех матчах очки. Это мой первый сезон во взрослом футболе. И команда, и я можем играть лучше. Как держать себя под контролем во время паузы? Мы все профессионалы. Ты должен делать это, потом будет легче, когда выйдешь из отпуска, все будет хорошо, будем в хорошем настроении.
Осенняя часть чемпионата для "Зари"? С 10 баллов я поставлю 7,5! Можем лучше. Это не все, что мы показали, не все, что сказали. Какой матч запомнился? С "Динамо" Киев, в котором я забил гол. А тот, который не хочется вспоминать – с "Днепром-1". Я тогда ошибся, отдал на Довбика, и он убил. После 2:0 мы "уплыли".
Критика для меня – это нормально. Ты не всем нравишься. Все ошибаются, и молодые, и опытные. Хейтеры, которые меня критикуют, делают сильнее.
2022 – самый плохой год. Не передать словами, что мы переживаем. Украинцы очень сильная нация, мы со всем справимся, с нами победа. В новом году желаю, чтобы война окончилась нашей победой. "Заря" играет для болельщиков, для оккупированных луганчан. Для тех, кто за границей. Все будет Украина! Спасибо ВСУ и тем, кто помогает ВСУ. За нами победа, Слава Украине", - сказал Бражко.
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