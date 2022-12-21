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Григорчук остается. Вице-президент Черноморца подтвердил, что главный тренер продолжит работу
В клубе доверяют опытному наставнику
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
Роман Григорчук продолжит работу в должности главного тренера
"100%", – ответил Генинсон.
Напомним, что на данный момент "Черноморец" занимает предпоследнюю строчку таблицы украинской Премьер-лиги. За 15 матчей одесситы одержали лишь две победы и опережают идущий последним "Львов" всего на два балла.
Отметим, что Роман Григорчук вернулся к "морякам" минувшей зимой, однако из-за войны стартовый официальный поединок провел только в первом туре нынешнего чемпионата.
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