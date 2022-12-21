Григорчук остается. Вице-президент Черноморца подтвердил, что главный тренер продолжит работу

Роман Григорчук продолжит работу в должности главного тренера "Черноморца" . Об этом в интервью клубной пресс-службе сообщил вице-президент "моряков" Владимир Генинсон на вопрос, останется ли наставник.

"100%", – ответил Генинсон.

Напомним, что на данный момент "Черноморец" занимает предпоследнюю строчку таблицы украинской Премьер-лиги. За 15 матчей одесситы одержали лишь две победы и опережают идущий последним "Львов" всего на два балла.

Отметим, что Роман Григорчук вернулся к "морякам" минувшей зимой, однако из-за войны стартовый официальный поединок провел только в первом туре нынешнего чемпионата.