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Григорчук остается. Вице-президент Черноморца подтвердил, что главный тренер продолжит работу

Премьер-лига
(1 голосов)

В клубе доверяют опытному наставнику

Григорчук остается. Вице-президент Черноморца подтвердил, что главный тренер продолжит работу

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Роман Григорчук продолжит работу в должности главного тренера "Черноморца". Об этом в интервью клубной пресс-службе сообщил вице-президент "моряков" Владимир Генинсон на вопрос, останется ли наставник.

"100%", – ответил Генинсон.

Напомним, что на данный момент "Черноморец" занимает предпоследнюю строчку таблицы украинской Премьер-лиги. За 15 матчей одесситы одержали лишь две победы и опережают идущий последним "Львов" всего на два балла.

Отметим, что Роман Григорчук вернулся к "морякам" минувшей зимой, однако из-за войны стартовый официальный поединок провел только в первом туре нынешнего чемпионата.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Владимир Генинсон
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Комментарии (3)
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2.dc (Николаев)
21.12.2022 в 16:08
+++ самой новости, хотя результаты команды могли бы быть и повесомее. Ну не получилось у Гри "с наскока", ну всякое бывает …
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jnp49 (ОДЕССА)
21.12.2022 в 16:04
Хорошая новость. Лучшего тренера ЧЕРНОМОРЦУ и не стоит искать.
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Черноморчик (Одесса )
21.12.2022 в 15:21
Главное , что бы были пенензы , тогда будет и тренер и игроки и результаты !
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