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Генинсон: Основная задача Черноморца остается той же — 10-е место и выше
Вице-президент клуба рассказал о ближайших планах команды
Фото: ФК Черноморец
Вице-президент "
"В клубе есть список из шести игроков, которых можно отпустить. Это из-за того сложного турнирного положения, которое сложилось у "Черноморца". Нам нужно иначе подойти к формированию состава.
Основная задача остается той же — 10-е место и выше. Нас покинули три игрока — защитник, опорник и хавбек. Фамилии пока не называю, мы это сделаем официально. Мы смотрим новичков в опорную зону и в зону атаки, просмотрели более 100 игроков", - сказал Генинсон.
Напомним, что "Черноморец" ушел на зимнее межсезонье на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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