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Генинсон: Основная задача Черноморца остается той же — 10-е место и выше

Премьер-лига
(2 голосов)

Вице-президент клуба рассказал о ближайших планах команды

Генинсон: Основная задача Черноморца остается той же — 10-е место и выше

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон рассказал о трансферных планах на зимнее межсезонье, а также перспективы моряков на весеннюю часть сезона.

"В клубе есть список из шести игроков, которых можно отпустить. Это из-за того сложного турнирного положения, которое сложилось у "Черноморца". Нам нужно иначе подойти к формированию состава.

Основная задача остается той же — 10-е место и выше. Нас покинули три игрока — защитник, опорник и хавбек. Фамилии пока не называю, мы это сделаем официально. Мы смотрим новичков в опорную зону и в зону атаки, просмотрели более 100 игроков", - сказал Генинсон.

Напомним, что "Черноморец" ушел на зимнее межсезонье на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
CHORNOMORETS TV

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