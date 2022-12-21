Генинсон: Основная задача Черноморца остается той же — 10-е место и выше

Вице-президент " Черноморца " Владимир Генинсон рассказал о трансферных планах на зимнее межсезонье, а также перспективы моряков на весеннюю часть сезона.

"В клубе есть список из шести игроков, которых можно отпустить. Это из-за того сложного турнирного положения, которое сложилось у "Черноморца". Нам нужно иначе подойти к формированию состава.

Основная задача остается той же — 10-е место и выше. Нас покинули три игрока — защитник, опорник и хавбек. Фамилии пока не называю, мы это сделаем официально. Мы смотрим новичков в опорную зону и в зону атаки, просмотрели более 100 игроков", - сказал Генинсон.