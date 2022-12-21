Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итальянский клуб просил ФИФА наказать Шахтер за нарушение трансферных договоренностей
Интересную историю рассказал гендиректор горняков
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "
Палкин рассказал, что еще до начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину "Шахтер" согласовал переход футболиста одного из итальянских клубов за 9 миллионов долларов.
В итоге, после начала полномасштабной войны, игрок не захотел ехать в Украину и попросил свою бывшую команду продать его в другой клуб. На этом переговоры зашли в тупик.
Естественно, "Шахтер" также отказался от выплаты ранее согласованной суммы, а итальянский клуб обратился в ФИФА с просьбой наказать "горняков" якобы за нарушение трансферных обязательств.
Чем закончилась вся эта история гендир "горняков" не прояснил.
Также остается непонятным, о каком конкретно футболисте и клубе вел речь Палкин. Однако в декабре минувшего года итальянские СМИ активно сообщали о готовности "горняков" подписать ивуарийского вингера Жереми Бога, игравшего на то время за "Сассуоло", а позже перебравшегося в "Аталанту".
Популярное сейчас
- "Могли забить пять голов". Ребров разочарован неудачей Аль-Айна
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Уже больше трех тысяч уничтоженных танков. Генштаб обновил информацию о потерях врага
- Журналист: В Шахтере недовольны игрой одного из легионеров
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО