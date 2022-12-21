Итальянский клуб просил ФИФА наказать Шахтер за нарушение трансферных договоренностей

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин в интервью изданию New York Times рассказал о том, что один итальянский клуб, название которого Палкин предпочел не называть, обратился в ФИФА с жалобой на "горняков" за якобы невыполнение трансферных договоренностей.

Палкин рассказал, что еще до начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину "Шахтер" согласовал переход футболиста одного из итальянских клубов за 9 миллионов долларов.

В итоге, после начала полномасштабной войны, игрок не захотел ехать в Украину и попросил свою бывшую команду продать его в другой клуб. На этом переговоры зашли в тупик.

Естественно, "Шахтер" также отказался от выплаты ранее согласованной суммы, а итальянский клуб обратился в ФИФА с просьбой наказать "горняков" якобы за нарушение трансферных обязательств.

Чем закончилась вся эта история гендир "горняков" не прояснил.

Также остается непонятным, о каком конкретно футболисте и клубе вел речь Палкин. Однако в декабре минувшего года итальянские СМИ активно сообщали о готовности "горняков" подписать ивуарийского вингера Жереми Бога, игравшего на то время за "Сассуоло", а позже перебравшегося в "Аталанту".