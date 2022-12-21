  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально. Александрия назначила Руслана Ротаня главным тренером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Александрия назначила Руслана Ротаня главным тренером

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Многие детали остаются неизвестны

Официально. Александрия назначила Руслана Ротаня главным тренером

Команда 1/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Официально. Александрия назначила Руслана Ротаня главным тренером. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Руслан Ротань – экс-игрок национальной сборной Украины, выступал за клубы: "Днепр" (Днепр), "Динамо" (Киев) и "Славия" (Прага). С "Днепром" Руслан доходил до финала Лиги Европы в сезоне 2014/15, с "Динамо" становился чемпионом Украины, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Украины. В составе сборной Украины достигал 1/4-й финала ЧМ-2006.

После завершения игровой карьеры Руслан Ротань работал помощником главного тренера "Олимпика" Вячеслава Шевчука. С 1-го ноября 2018-го года возглавил молодежную сборную Украины.

Детали контракта с александрийцами неизвестны. Также не сообщается официально, продолжит ли Руслан Ротань свою работу с молодежной сборной Украины. Известно только, что контракт с УАФ истекает 31-го декабря 2022-го года.

"Мне очень приятно присоединиться к семье футбольного клуба "Александрия". Мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы александрийские болельщики были довольны и игрой, и результатом. Мы очень рассчитываем на ребят, на то, что они нам в этом помогут и мы будем совместно радовать поклонников футбола", — сказал Руслан Ротань сразу после назначения.

Напомним, что Ротань заменил в "Александрии" Юрия Гуру, уволенного после первой части сезона УПЛ. Команда ушла на зимний перерыв на 5-м месте в таблице.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олександрія

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
rubizhansky (Jõgeva)
21.12.2022 в 18:31
Хах.. поведе Олександрію до світлого майбутнього у Першій лізі.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
21.12.2022 в 18:23
Неужели он бросил молодежную сборную и Павелко? Если это так, то Павелко имеет право на него напасть и в конце плюнуть в лицо, неужели не мог подождать полгода, впереди Евро.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде