Официально. Александрия назначила Руслана Ротаня главным тренером. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Руслан Ротань – экс-игрок национальной сборной Украины, выступал за клубы: "Днепр" (Днепр), "Динамо" (Киев) и "Славия" (Прага). С "Днепром" Руслан доходил до финала Лиги Европы в сезоне 2014/15, с "Динамо" становился чемпионом Украины, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Украины. В составе сборной Украины достигал 1/4-й финала ЧМ-2006.

После завершения игровой карьеры Руслан Ротань работал помощником главного тренера "Олимпика" Вячеслава Шевчука. С 1-го ноября 2018-го года возглавил молодежную сборную Украины.

Детали контракта с александрийцами неизвестны. Также не сообщается официально, продолжит ли Руслан Ротань свою работу с молодежной сборной Украины. Известно только, что контракт с УАФ истекает 31-го декабря 2022-го года.

"Мне очень приятно присоединиться к семье футбольного клуба "Александрия". Мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы александрийские болельщики были довольны и игрой, и результатом. Мы очень рассчитываем на ребят, на то, что они нам в этом помогут и мы будем совместно радовать поклонников футбола", — сказал Руслан Ротань сразу после назначения.

Напомним, что Ротань заменил в "Александрии" Юрия Гуру, уволенного после первой части сезона УПЛ. Команда ушла на зимний перерыв на 5-м месте в таблице.