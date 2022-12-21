Владимир Шаран: Мы освятили футбольное поле Миная, однако был какой-то нефарт

С тех пор, как Владимир Шаран получил предложение встать у руля "Миная", прошел год. Для одного из опытных украинских тренеров он оказался самым сложным в жизни. Все объясняется просто: заниматься любимым делом в условиях войны, да еще и в клубе, который всего третий сезон проводит в элите, было непросто. Однако закаленный любыми трудностями своего ремесла 51-летний Шаран делает все возможное, чтобы турнирные показатели молодой закарпатской команды могли только улучшаться.

- Сравнивая выступления "Миная" с осенними отрезками двух предыдущих сезонов, обращает на себя внимание интересный факт: в отличие от нынешних 14 очков тогда каждый раз командой набиралось по 10. Были в курсе этой статистической особенности? – интересуюсь у Шарана.

- Помнится, когда в декабре прошлого года только пришел в "Минай", знал показатели осенней части сезона-2021/22. Если не ошибаюсь, тогда 10 очков у команды было после восемнадцати матчей. А в первом круге этого сезона мы сыграли четырнадцать поединков, набрав 14 пунктов. И это несмотря на определенные трудности, связанные с нашим кадровым потенциалом в летнее время. Мы понимали, как будем стартовать, поэтому для нашего тренерского штаба было сложновато в психологическом плане. Были сомнения, что сможем сыграть на хорошем уровне. Ведь 11 игроков из 24-х вообще не нюхали пороха Премьер-лиги! Впрочем, как бы то ни было, а абсолютно все находившиеся в нашем распоряжении футболисты были задействованы в осеннем отрезке сезона (он, кстати, для нашей команды оказался неполным, потому что один матч – с "Шахтером" был перенесен на весну следующего года). Я обещал, что все ребята будут играть – так оно и вышло. Наш тренерский штаб, как и руководство клуба и болельщики, остались довольны теми показателями, которые есть на данном этапе.

- Что было самым трудным для вас в работе в период летнего межсезонья и в ходе чемпионата?

– Организовать нашу профессиональную деятельность так, как мы хотели это видеть. Так, как это было хотя бы процентов на 50 во время работы в "Александрии". Руководство александрийского клуба и люди, отвечавшие за его судьбу, хорошо понимали, что мы требуем и что именно хотим видеть. Было немало вопросов, связанных с нефутбольными делами, направленными на дальнейшее достижение хороших результатов. Во время межсезонья кадровые возможности "Миная" были не на самом высоком уровне. Мы должны рассчитывать на бюджет, который нам озвучили. На него и приглашали игроков. Что же касается вышеупомянутой организации нашей работы, то она включает в себя и тренировочный процесс, и сборы, и питание, и экипировку… Все это легло на плечи наших руководителей, и я рад, что в этом отношении было понимание. Очень благодарен президенту нашего клуба Валерию Ивановичу (Пересоляку – прим. авт.), финансовому директору, вице-президенту и спортивному директору, которые поняли, что мы хотим. Скажу откровенно, это было нелегко сделать, ведь мало кто верил, что чемпионат начнется. Однако уже примерно за месяц до его старта у нас были все условия для того, чтобы мы могли как следует подготовиться. Так что если поначалу было трудновато, то впоследствии все наладилось и теперь в "Минае" все в порядке. По заработной плате и премиальным никаких долгов нет, осталось только получить зарплату за декабрь – и календарный год по финансам будет полностью закрыт. В нашем клубе с этим нормально. Деньги хоть и небольшие, но все стабильно.

– Трудно найти тренера, который был бы полностью доволен игрой своей команды. У вас к подопечным много претензий?

– Скажу честно: претензии в тренерской работе есть и всегда будут. Возможно, во время матча требую от своих футболистов слишком много, и порой они удивляются, что именно я от них хочу. Действительно, когда после игры на теоретическом занятии разбираешь их действия, то прекрасно понимаешь: нужно реально смотреть на вещи. В этом плане всегда себя успокаиваю, и по большому счету очень благодарен подопечным за работу. Коллектив у нас подобрался довольно неплохой, дружный. В своем мастерстве ребята растут буквально на глазах, так что не случайно, что их трансферная стоимость за первый круг повысилась почти в два раза. Нашему тренерскому штабу, знакомому еще по "Александрии" – Вадиму Чернышенко, Сергею Мизину, Андрею Новаку, Игорю Лучкевичу, как и мне лично, это очень приятно. Хотя понимаю, что довольными нельзя быть полностью. Особенно тогда, когда в каждом поединке мы создавали немало голевых моментов, но не могли их реализовать. А что касается организации игры в защите, то все видели, что "Минай" - команда на хорошем уровне. И это не преувеличение. Не случайно мы находимся на четвертом месте по пропущенным мячам. Это заслуга всей команды.

- Чем бы объяснили тот факт, что в матчах на выезде "Минай" набрал почти вдвое больше очков, чем дома?

– Даже не знаю. Мы и освятили футбольное поле, и проводили на нем предматчевые тренировки, и ребята жили на базе, и хорошая аура на стадионе "Минай" – но никак не пойму, почему был нефарт. Честно говоря, мы в команде много об этом думали: почему нам так не везет с реализацией благоприятных моментов, которые не позволяли бы проигрывать. К сожалению, после всего этого сложилась какая-то психологическая неуверенность, что, возможно, передалось ребятам. Подсознательно стали закрадываться опасения, что проводя очередной домашний матч, мы можем его не выиграть. На выезде же, как правило, действуем раскрепощеннее. Того психологического давления, которое присутствует в играх на своем поле, нет. Именно поэтому и набрали гораздо больше очков, чем в домашних поединках. Будем надеяться, что неутешительная традиция сломалась в победном матче с "Металлистом", который стал последним в родных стенах в осенней части этого сезона. Обязательно буду об этом говорить ребятам, ведь во втором круге нас ждет много домашних игр.

- Проигрывать на своем поле, да еще и соперникам из нижней части таблицы, очень досадно. Игры со "Львовом" и "Черноморцем", в которых "Минай" уступил с одинаковым счетом 0:1 из этой категории?

- Ой, это для меня как заноза в сердце! В последнее время читаю много интервью главных тренеров разных команд Премьер-лиги, которые говорят, что недобрали очки в том или ином матче, называя разные причины. Лично мне не хотелось бы анализировать показатели "Миная" подобным образом, поэтому скажу: поединком со знаком "минус" считаю игру со "Львовом". Мы не заслуживали этого поражения, оно является самым неприятным из всех проведенных встреч. А вот что касается матча с "Черноморцем", то мы могли сыграть вничью, однако одесситы выглядели лучше. Даже несмотря на то, что в течение последних двадцати минут они играли вдесятером. Больше говорить о досадных поражениях, как это было и в Александрии, где мы пропустили на второй компенсированной минуте, мне бы не хотелось. Ведь можно искать изъяны в каждом поединке, однако я все же считаю, что в первом круге "Минай" выступил нормально.

– Судя по тому, что 80 процентов мячей ваша команда забивала во втором тайме, с физической готовностью нет проблем?

– Не могу сказать, что полностью доволен физической подготовкой команды. Особенно если сравнивать с опытом работы на прежнем месте. По крайней мере, я привык анализировать именно так. Так вот, если ребятам, пришедшим в "Минай" летом, дать такие нагрузки, которые были во времена моей работы в "Александрии", то это было бы неправильно. Слава Богу, у нас обошлось без серьезных травм и осеннюю часть чемпионата мы играли практически одним составом (единственное повреждение – спазм задней поверхности бедра у Гончара в конце осеннего отрезка чемпионата, в матче с "Рухом"). В этом большая заслуга тренерского штаба, в котором, кстати, нет тренера по физподготовке. Однако все мои помощники работали должным образом, давая подопечным правильные нагрузки. Если кто-то из футболистов пропускал матч, то только через карточки – Бандура и Горин. Поэтому я считаю, что в физическом плане ребята были готовы процентов на семьдесят. Этот вывод сделан на основании того, что во многих матчах команда "подседала" вскоре после середины второго тайма. Но в конце осени за счет морально-волевых качеств подопечные прибавили в игре, причем тот же "Металлист" мы переиграли. Да и в ничейном матче с "Зарей" сравняли счет в конце поединка. Тогда мы прибавили физически, и за счет замен получили положительный результат. Так было и во встрече с "Рухом". А вот в упомянутой игре с "Черноморцем" было наоборот – накопилась усталость. Следовательно, есть над чем работать зимой. Возможности каждого игрока мне хорошо известны, так что в этом компоненте будем прибавлять. Сейчас в нашем чемпионате "физика" выходит на первый план.

- Осенью количество проводимых вами матчей в качестве главного тренера команды Премьер-лиги позволило войти в ведущую десятку специалистов. Интересно, какое место и какой показатель ставите своей целью?

– (Улыбается). О том, что я вместе с коллегой Юрием Вернидубом вошли в десятку, обойдя в этом списке Вячеслава Грозного, под руководством которого мне пришлось поиграть в "Днепре", читал. Конечно, это очень приятно. А как будет дальше и насколько удастся изменить мой сегодняшний показатель в 235 игр – жизнь покажет. Ведь тренерская судьба непредсказуема: сегодня работаешь, а потом может возникнуть перерыв в полгода или год. Хотелось бы попасть в пятерку тренеров. Находиться в группе авторитетных и известных специалистов – таких, как Мирон Маркевич (у нашего опытнейшего специалиста, лидирующего в списке тренеров-"гвардейцев" - 662 матча – прим. авт.), Николай Павлов, Мирча Луческу и других людей, которые много чего сделали для украинского футбола, очень почетно. Но главное – много работать, чтобы и самому внести весомый вклад.

- Выше вас в списке только один действующий специалист – 77-летний румын Мирча Луческу, у которого в активе 415 матчей. Почему бы вам, на четверть века младшему по возрасту, для начала не задаться целью покорить показатель в четыре сотни с лишним?

– Я не против. Каждый тренер стремится к максимальным результатам, и я считаю, что это правильно. А насчет рекордов в количестве матчей… Поживем – увидим. Дай Бог, чтобы было здоровье и стабильная работа. А если говорить о показателях Луческу, то они впечатляют. Румын молодец. Возможно, он поставил себе цель – догнать Маркевича (улыбается). А если серьезно, то сейчас для всех нас главное – возможность играть в футбол не под угрозой ракетных ударов, а в спокойной обстановке под мирным небом. Если будет мир, то чемпионат Украины будет проводиться в привычном формате, который был три десятка лет.

– Когда "Минай" начнет подготовку к весенней части соревнований?

– Собираемся после отпуска 14 января в Ужгороде. Через несколько дней заезжаем в гостиничный комплекс "Камелот", где будем проводить подготовку ко второму кругу в рамках первого втягивающего сбора.А дальше планируем 25 января из Будапешта вылететь в Турцию. Первое из двух запланированных в этой стране тренировочных сборов пройдет в Алании, а второй – в Ларе. В промежутке между ними будет тайм-аут в несколько дней, однако в это время в Украину никто возвращаться не будет. Подготовка к весенней части чемпионата продлится на турецкой земле до 18 февраля, во время которой запланировано семь контрольных поединков с представителями разных стран. Несколько потенциальных соперников уже подтвердили участие в спарринге с нами. Дай Бог, чтобы все получилось так, как мы ожидаем. Понятно, что сейчас что-то загадывать тяжело, но планировать нужно.

– Будут ли изменения в команде в период зимы?

- Конечно. Нам нужно усиление на конкретные позиции, ведь на протяжении осенней части сезона в составе "Миная", как я уже говорил, играли одни и те же ребята. Больше всего меня беспокоило возможное выбывание футболистов из строя, однако обстоятельства сложились так, что травмы обошли нас стороной. А еще мне хотелось бы, чтобы игроки, которые были в резерве и выходили на замену, больше работали над собой и прибавляли в мастерстве.

– Как проводите отпуск?

- Моя семья впервые на длительное время покинула свое место жительства, перебравшись из Кировоградщины ко мне в Закарпатье. Однако после трех месяцев пребывания в Ужгороде, где жене и дочери все понравилось, на время отпуска решили уехать в Александрию. Сейчас нахожусь в этом городе, где встречаюсь с друзьями. Вместе смотрели матчи чемпионата мира, от финала которого получил море удовольствия. Это самый лучший финальный матч из всех, которые я видел в жизни. Он оказался удивительно интригующим.

- Какой из сборных отдавали предпочтение?

– Еще перед началом мирового первенства, когда у меня брали интервью, я сказал, что Аргентина станет чемпионом. С тех пор и переживал за аргентинцев. И не только ради прогноза – очень хотелось, чтобы Лионель Месси наконец-то выиграл звание чемпиона мира, которого у него еще не было. И я рад, что несмотря на все перипетии поединка Аргентина – Франция, восторжествовала справедливость. Кубок мира аргентинцы выиграли заслуженно, и в первую очередь его заслужил Месси. Кроме чемпионского звания, он еще и стал лучшим игроком турнира.