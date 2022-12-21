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Шахтер и Колос в первой части УПЛ чаще всех пробивали пенальти

Премьер-лига
(1 голосов)

У ковалевцев – стопроцентная эффективность, горняки реализовывали каждый второй удар

Шахтер и Колос в первой части УПЛ чаще всех пробивали пенальти

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

В ходе подведения итогов первой части УПЛ 2022/23 UA-Футбол анализирует разные статистические компоненты игры. Так, в ходе подсчетов стало известно, что чаще всех в ворота соперников пенальти пробивали "Шахтер" и "Колос" – по шесть раз.

Третьим за этим компонентом следует киевское "Динамо". Оно пять раз получало шанс отличиться с одиннадцатиметровой отметки.

Примечательно, что "Колос" реализовал все шесть попыток из шести. А вот "Шахтер" забивал только каждый второй пенальти – три из шести.

Ни разу не пробивали пенальти в первой части текущей УПЛ "Львов" и "Ингулец".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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