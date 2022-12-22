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Шахтер заинтересован в услугах подопечного Луиша Каштру
Вингер "Ботафого" может перебраться в донецкий клуб
Фото: AGIF/ Автор - Jorge Rodrigues
Донецкий "Шахтер" намерен зимой усилить линию атаки. "Горняки" обратили внимание на левого вингера "Ботафого" Джеффиньо, сообщает UOL Esporte.
22-летний футболист также интересен и другим клубам Европы. Бразильский клуб оценивает его примерно в восемь миллионов евро. Джеффиньо может сыграть на позициях правого вингера и атакующего полузащитника.
Действующий контракт бразильца с командой действует до конца 2026 года. В сезоне 2022 чемпионата Бразилии Джеффиньо забил 2 гола и выполнил 3 ассиста в 26 матчах. Оценочная стоимость игрока на сайте Transfermarkt составляет 1,5 миллионов евро.
К слову, "Ботафого" тренирует экс-коуч "горняков" Луиш Каштру.
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