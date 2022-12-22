  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер заинтересован в услугах подопечного Луиша Каштру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер заинтересован в услугах подопечного Луиша Каштру

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер "Ботафого" может перебраться в донецкий клуб

Шахтер заинтересован в услугах подопечного Луиша Каштру

Фото: AGIF/ Автор - Jorge Rodrigues

Новина українською

Донецкий "Шахтер" намерен зимой усилить линию атаки. "Горняки" обратили внимание на левого вингера "Ботафого" Джеффиньо, сообщает UOL Esporte.

22-летний футболист также интересен и другим клубам Европы. Бразильский клуб оценивает его примерно в восемь миллионов евро. Джеффиньо может сыграть на позициях правого вингера и атакующего полузащитника.

Действующий контракт бразильца с командой действует до конца 2026 года. В сезоне 2022 чемпионата Бразилии Джеффиньо забил 2 гола и выполнил 3 ассиста в 26 матчах. Оценочная стоимость игрока на сайте Transfermarkt составляет 1,5 миллионов евро.

К слову, "Ботафого" тренирует экс-коуч "горняков" Луиш Каштру.

Читайте такжеНиколини: В свое время Шахтер был близок к подписанию Гвардиола и Хулиана Альвареса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ботафого (Рио-де-Жанейро) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UOL

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде