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Ротань будет совмещать работу в Александрии и сборной Украины U-21

Премьер-лига
(1 голосов)

В клубе отнеслись к этому нормально

Ротань будет совмещать работу в Александрии и сборной Украины U-21

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Вчера, 21 декабря, официально стало известно о том, что "Александрия" назначила Руслана Ротаня главным тренером. Теперь появились подробности сотрудничества с 41-летним специалистом.

Украинец заключил контракт с клубом на 2,5 года. Более того, "горожане" не против, чтобы Ротань параллельно работал с молодежной сборной Украины. До окончания Евро-2023 U-21 коуч будет совмещать работу в клубе с должностью главного тренера сборной Украины U-21.

Чемпионат Европы U-21 пройдет 21 июня - 8 июля 2023 года. Сине-желтые сыграют в одной группе с Румынией, Испанией и Хорватией.

Напомним, что Ротань заменил в "Александрии" Юрия Гуру, уволенного после первой части сезона УПЛ. Команда ушла на зимний перерыв на 5-м месте в таблице. Ранее сообщалось, что одним из помощников тренера может стать Сергей Кравченко.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань ФК Александрия
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Источник:
ФК Олександрія

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.12.2022 в 10:32
От молодець!
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aleks68
22.12.2022 в 11:31
"молодець"??
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