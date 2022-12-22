Ротань будет совмещать работу в Александрии и сборной Украины U-21

Вчера, 21 декабря, официально стало известно о том, что "Александрия" назначила Руслана Ротаня главным тренером. Теперь появились подробности сотрудничества с 41-летним специалистом.

Украинец заключил контракт с клубом на 2,5 года. Более того, "горожане" не против, чтобы Ротань параллельно работал с молодежной сборной Украины. До окончания Евро-2023 U-21 коуч будет совмещать работу в клубе с должностью главного тренера сборной Украины U-21.

Чемпионат Европы U-21 пройдет 21 июня - 8 июля 2023 года. Сине-желтые сыграют в одной группе с Румынией, Испанией и Хорватией.

Напомним, что Ротань заменил в "Александрии" Юрия Гуру, уволенного после первой части сезона УПЛ. Команда ушла на зимний перерыв на 5-м месте в таблице. Ранее сообщалось, что одним из помощников тренера может стать Сергей Кравченко.