"Раздражало, что мы не можем забить мяч". Вернидуб - об итогах полугодия и трансферных целях

Наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб подвел итоги полугодия в исполнении своей команды.

"Сыграли 15 туров, были хорошие матчи, а были и такие, в которых я разочаровался. Особенно первые туры. Раздражало не только то, что мы не можем выиграть, но еще и забить мяч. И это удивительно. Ведь у нас есть два форварда высокого уровня: Хобленко и Дебелко. Скажем так, первый круг прошел не так, как мне хотелось. Удался лишь финишный спурт в конце первого круга, именно в этот отрезок мы смогли набрать почти максимальное количество очков и подняться на восьмое место.

Любой тренер хочет усиления для команды, я – не исключение. Могу только сказать, как мы работали на трансферном рынке летом, такого больше не будет. Нам нужны только исполнители, которые смогут действительно усилить состав. Необходимы качественные футболисты на позицию центрального защитника, нападающего, крайнего атакующего. Хотелось бы, чтобы это был молодой игрок, ", - заявил Вернидуб.

По итогам полугодия криворожане финишировали на восьмом месте, набрав в сумме 18 баллов.