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Луческу: Фенербахче хотел меня подписать, но я сказал, что сейчас мое место в Украине
Румынский тренер не намерен покидать Украину
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что не намерен бежать из Украины из-за войны.
"Кто заставит меня это сделать? Я не могу предать этих ребят. "Фенербахче" хотел подписать меня, но я сказал нет. Сказал, что сейчас мое место здесь.
Хотя происходящее в Украине и кажется невероятным, но после почти года войны это вроде бы стало нормальным, привычным. Но о возвращении болельщиков на украинские стадионы речь не идет.
Как я живу? Со страхом. Смотришь в небо и не знаешь, что может произойти в любой момент. Мы слышим шум самолетов, пока находимся на поле. Мы проводим матчи за закрытыми дверями. Пока нет воздушной тревоги, мы играем, стараясь уделять пристальное внимание полю.
Случалось, что нам приходилось ждать до часа в раздевалке, прежде чем мы смогли продолжить матч. Не знаю, кто бы сделал что-то подобное на моем месте, но я чувствую себя хорошо, делая то, что делаю", - сказал Луческу в комментарии Tuttosport.
Ранее сообщалось, что президент "Динамо" Игорь Суркис и Луческу встретятся в Монако, чтобы обсудить планы "бело-синих" на зимний период.
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