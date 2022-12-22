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Черноморец попрощался с защитником, который сыграл лишь один матч за клуб
Человек-настроение
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" прекратил сотрудничество с правым защитником Сергеем Сухановым.
Пресс-служба одесситов сообщает, что тренерский штаб отмечал отношение к делу 27-летнего футболиста, в частности его трудолюбие.
"Человек-настроение! Именно Сергея Суханова "моряки" называли одним из творцов хорошей атмосферы в раздевалке", - говорится в сообщении клуба.
Суханов присоединился к "Черноморцу" во время этого летнего межсезонья на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провел всего один матч, отыграв в сумме 12 минут. Ранее он также выступал за "Оболонь", "Горняк-Спорт" и "Полесье".
Клуб пожелал игроку удачи в дальнейшей карьере.
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