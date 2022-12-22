  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец попрощался с защитником, который сыграл лишь один матч за клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец попрощался с защитником, который сыграл лишь один матч за клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Человек-настроение

Черноморец попрощался с защитником, который сыграл лишь один матч за клуб

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

"Черноморец" прекратил сотрудничество с правым защитником Сергеем Сухановым.

Пресс-служба одесситов сообщает, что тренерский штаб отмечал отношение к делу 27-летнего футболиста, в частности его трудолюбие.

"Человек-настроение! Именно Сергея Суханова "моряки" называли одним из творцов хорошей атмосферы в раздевалке", - говорится в сообщении клуба.

Читайте такжеВице-президент Черноморца раскрыл планы команды на межсезонье

Суханов присоединился к "Черноморцу" во время этого летнего межсезонья на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провел всего один матч, отыграв в сумме 12 минут. Ранее он также выступал за "Оболонь", "Горняк-Спорт" и "Полесье".

Клуб пожелал игроку удачи в дальнейшей карьере.

Читайте такжеЧерноморец объявил об уходе защитника
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Сергей Суханов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде