Вернидуб: Три года не работал в Украине, а судейство не изменилось

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб в интервью газете "Пульс" прокомментировал судейство в украинском футболе.

– Вы говорили, что уровень украинского футбола оставляет желать лучшего. Что в первую очередь вас неприятно удивляет?

– Я говорил о судействе. Я не был в стране три года, а оно не изменилось, осталось на том же уровне. К арбитрам очень много неприятных вопросов, и я не боюсь говорить об этом.

Что касается уровня соревнований, то хочу сказать следующее. Это первый чемпионат, проходящий в стране, на территории которой продолжается война. Главное, что он проходит, и это не может не поднимать настроение, – ответил Вернидуб.