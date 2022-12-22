  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вернидуб: Три года не работал в Украине, а судейство не изменилось
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб: Три года не работал в Украине, а судейство не изменилось

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер подверг критике украинский арбитраж

Вернидуб: Три года не работал в Украине, а судейство не изменилось

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб в интервью газете "Пульс" прокомментировал судейство в украинском футболе.

– Вы говорили, что уровень украинского футбола оставляет желать лучшего. Что в первую очередь вас неприятно удивляет?

– Я говорил о судействе. Я не был в стране три года, а оно не изменилось, осталось на том же уровне. К арбитрам очень много неприятных вопросов, и я не боюсь говорить об этом.

Что касается уровня соревнований, то хочу сказать следующее. Это первый чемпионат, проходящий в стране, на территории которой продолжается война. Главное, что он проходит, и это не может не поднимать настроение, – ответил Вернидуб.

Читайте также"Раздражало, что мы не можем забить мяч". Вернидуб - об итогах полугодия и трансферных целях
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде