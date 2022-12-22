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Вернидуб: Три года не работал в Украине, а судейство не изменилось
Тренер подверг критике украинский арбитраж
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб в интервью газете "Пульс" прокомментировал судейство в украинском футболе.
– Вы говорили, что уровень украинского футбола оставляет желать лучшего. Что в первую очередь вас неприятно удивляет?
– Я говорил о судействе. Я не был в стране три года, а оно не изменилось, осталось на том же уровне. К арбитрам очень много неприятных вопросов, и я не боюсь говорить об этом.
Что касается уровня соревнований, то хочу сказать следующее. Это первый чемпионат, проходящий в стране, на территории которой продолжается война. Главное, что он проходит, и это не может не поднимать настроение, – ответил Вернидуб.
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