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Динамо предлагает выбрать лучшего игрока года из пяти кандидатов

Премьер-лига
(1 голосов)

Голосование проходит в социальных сетях клуба

Динамо предлагает выбрать лучшего игрока года из пяти кандидатов

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего футболиста киевской команды по итогам 2022 года.

Игроки, которые чаще всего попадали в топ-тройку месячных опросов, стали номинантами на звание "Лучший игрок года". Ими стали вратарь Георгий Бущан, защитник Илья Забарный, а также полузащитники Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский.

Отдать свой голос за своего фаворита можно на официальных страницах "бело-синих" в Facebook, Instagram и Telegram.

Напомним, осеннюю часть сезона УПЛ "Динамо" завершило на 3-м месте.

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В статье: Виталий Буяльский Георгий Бущан Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Виктор Цыганков Илья Забарный
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Источник:
fcdynamo.com

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