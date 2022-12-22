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Динамо предлагает выбрать лучшего игрока года из пяти кандидатов
Голосование проходит в социальных сетях клуба
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего футболиста киевской команды по итогам 2022 года.
Игроки, которые чаще всего попадали в топ-тройку месячных опросов, стали номинантами на звание "Лучший игрок года". Ими стали вратарь Георгий Бущан, защитник Илья Забарный, а также полузащитники Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский.
Отдать свой голос за своего фаворита можно на официальных страницах "бело-синих" в Facebook, Instagram и Telegram.
Напомним, осеннюю часть сезона УПЛ "Динамо" завершило на 3-м месте.
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