Динамо предлагает выбрать лучшего игрока года из пяти кандидатов

"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего футболиста киевской команды по итогам 2022 года.

Игроки, которые чаще всего попадали в топ-тройку месячных опросов, стали номинантами на звание "Лучший игрок года". Ими стали вратарь Георгий Бущан, защитник Илья Забарный, а также полузащитники Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский.

Отдать свой голос за своего фаворита можно на официальных страницах "бело-синих" в Facebook, Instagram и Telegram.

Напомним, осеннюю часть сезона УПЛ "Динамо" завершило на 3-м месте.