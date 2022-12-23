Итоги первой части сезона УПЛ. Динамо. Потерянный статус абсолютного фаворита

UA-Футбол продолжает подводить итоги первого этапа чемпионата Украины сезона 2022/23. На этот раз мы поговорим о "Динамо", которое до начала нынешнего сезона многие ознаменовали главным фаворитом. Причины таких громких предсказаний (о них ниже) действительно были, однако первая половина кампании 2022/23 полностью их развеяла. "Динамо" нестабильно, "Динамо" в кризисе, "Динамо" с трудом сумело вырвать третье место по итогам первого круга.

Результаты

3-е место, 30 очков, 24 забитых, 13 пропущенных

Никто в первой части нынешнего сезона не провел больше матчей, нежели киевское "Динамо". Коллектив Луческу сначала отыграл шесть квалификационных матчей ЛЧ (проиграли "Бенфике", опустились в Лигу Европы), а после чередовал игры УПЛ и еврокубков. В сумме получилось 15 + 6 + 6, итого 27. Это немало и это могло сказаться на общем тонусе коллектива и на стартовом провале.

"Динамо" прошло в квалификации ЛЧ "Фенербахче" и "Штурм", однако после ничего не смогло поделать с мощной "Бенфикой". Данная неудача отразилась после на УПЛ, когда команда Луческу проиграла два стартовых поединка, из-за чего отстала от других фаворитов на самом старте. Неуверенность в УПЛ дополнялась крупным фиаско в Лиге Европы (одно очко в шести играх), и только финишное ускорение с шестью победами в восьми поединках чуть скрасило положение. Столичная команда финишировала третьей, однако до "Днепра-1" далеко, у "Шахтера" два матча в запасе, а "Заря" и "Александрия" подпирают снизу.

Трансферы и состав

После событий 24-го февраля все клубы УПЛ в той или иной мере теряли игроков, однако "Динамо", если можно так выразиться, обошлось малой кровью. Ушли игроки, которые мало что значили или не значили ничего (Рамирес, Сидклей, Вантух, Антюх, Русин, Цитаишвили, Каргбо), а также Жерсон и Вербич. Потеря последнего оказалась самой неожиданной, поскольку он начал сезон с киевлянами, играл в квалификации Лиги Чемпионов, однако после решил уйти в "Панатинаикос". Получилось чуть скандально и даже некрасиво, ведь "Динамо" рассчитывало на опытного вингера. По крайней мере, такое впечатление сложилось со стороны.

Что касается трансферов на вход, то здесь все было достаточно скромно, и это уже традиционно для "Динамо" последних лет. Уход Вербича, судя по всему, вынудил руководство "бело-синих" подписать Кабаева. В центр поля был взят легионер Лонвейк, а на позицию вингера пришел Пэррис. Спустя полгода можно говорить о неоднозначности трансферов. Кабаев стабильно получал игровое время, но не совершил ни одного голевого действия. Пэррис, как оказалось, любит играть на правом крыле атаки, где уже есть Цыганков, из-за чего легионер в сумме провел лишь 74 минуты.

Лонвейк оставил более приятное впечатление, однако здесь сыграла роль травма Шапаренко. Посреди сезона один из ключевых игроков киевлян порвал "кресты", что вынудило Луческу чаще ставить легионера, а также забытого многими Шепелева. Полноценно компенсировать потерю Николая ни один из них не сумел, но местами оба смотрелись неплохо.

Остальные позиции "Динамо" почти не изменились с прошлого сезона. Из-за травмы Бущана чаще выходил Нещерет, местами показав неплохой футбол, частенько слева получал минуты Вивчаренко, в атаке Ванат выиграл конкуренцию у Беседина, который обиделся на забитые голы и теперь не хочет иметь с ними никакого отношения.

Оптимальный состав: Нещерет - Тымчик, Забарный, Попов, Вивчаренко - Сидорчук, Лонвейк - Цыганков, Буяльский, Караваев - Ванат

Сильные стороны

Здесь все очень неоднозначно. Если отбросить еврокубки (мы ведь в первую очередь говорим об УПЛ, правда?), то может показаться, что сильная сторона "Динамо" - это оборона. Киевский клуб за 15 игр пропустил 13 голов, уступая по этому показателю лишь "Днепру-1" и "Шахтеру". Однако оборона "Динамо" стала играть хуже, это медицинский факт. Еще год назад Забарный играл почти без ошибок, а ныне удаляется в важных играх, теряет позиции, рискует забить в свои ворота. И это не говоря об остальных его партнерах.

Получается, сильной стороной "Динамо", как бы это не звучало, стала выносливость и умения собраться на финальный отрезок. Коллектив Луческу был практически самой стабильной командой ноября-декабря, взяв 15 балов из 21-го возможного. Именно благодаря этому удалось даже догнать по балам "Шахтер", который чуть сдал позиции, однако все равно сохраняет преимущество, имея на два поединка больше в запасе.

Слабые стороны

Наверное, шутки в сторону Артема Беседина будут вечными среди фанатов киевского "Динамо". Действительно, позиция центрального нападающего проседала больше остальных на протяжении всего полугодия, а Артем ведь начал сезон в качестве первого выбора. Но он впечатлить не смог. Отыграв в украинском первенстве 368 минут, форвард не отличился забитым голом, отдав за обозначенный период всего одну голевую передачу. Не густо.

Появление Ваната поначалу выглядело глотком свежего воздуха. Начал он неплохо, имел химию с Буяльским и сумел даже забить. Пять раз забить (!), отдав параллельно еще и две голевые передачи. Однако в целом видно, что 20-летнему игроку сильно не хватает опыта и стабильности, из-за чего на финише сезона "Динамо" не смогло забить тем же "Колосу" и "Металлисту 1925".

Лучший игрок

С первого и до последнего матча центровой фигурой в составе "Динамо" был Виталий Буяльский. Да, на финише полугодия яркую игру демонстрировал также Цыганков, однако именно 29-летний Буя был лидером во время самых сложных отрезков. И это куда важнее, ведь не тащи он команду поначалу, все могло сложиться за "бело-синих" еще хуже.

Буяльский играл во всех 15-ти играх УПЛ и сумел стать вторым бомбардиром первенства. Да, с Довбиком тягаться непросто, однако десять голов для футболиста на позиции "десятки", который не исполняет пенальти или штрафные, это очень недурно. Да и о трех голевых передачах не стоит забывать.

Прогноз на вторую часть

Несмотря на критику выше, мы все равно не исключаем того факта, что "Динамо" будет бороться за чемпионский титул в этом сезоне. По крайней мере, финиш полугодия показал, что у киевлян для этого есть почти все. Да, клуб провалил все ключевые игры (поражения "Днепру-1", "Шахтеру" и "Заре"), однако весной у столичной команды не будет груза ввиде еврокубков, а значит Луческу почти всегда будет иметь недельный цикл подготовки к играм.

К тому же румынский коуч, в отличие от Кучера и Йовичевича, имеет опыт и огромное количество титулов, которое подтверждает его высокий статус. Если Луческу сумеет разбудить футболистов и получит нового форварда, который будет готов играть в основе, то минус пять от "Днепра-1" отыграть "Динамо" будет по силам. А потому мы рискуем и ставим, что киевский клуб точно будет весной в чемпионской гонке.