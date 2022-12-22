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Не заиграл: Черноморец попрощался с защитником

Премьер-лига
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Сергей Суханов покинул одесский клуб

Не заиграл: Черноморец попрощался с защитником

t.me/ChernomoretsOdessa

Новина українською

Украинский защитник Сергей Суханов покинул "Черноморец".

Об этом сообщает официальный Телеграм-канал клуба.

27-летний футболист в текущем сезоне провел 1 матч в УПЛ, в котором отыграл 12 минут.

Суханов перешел в Черноморец как свободный агент летом этого года. Его предыдущим клубом была "Оболонь".

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В статье: Черноморец (Одесса) Сергей Суханов
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