Не заиграл: Черноморец попрощался с защитником

Украинский защитник Сергей Суханов покинул " Черноморец ".

Об этом сообщает официальный Телеграм-канал клуба.

27-летний футболист в текущем сезоне провел 1 матч в УПЛ, в котором отыграл 12 минут.

Суханов перешел в Черноморец как свободный агент летом этого года. Его предыдущим клубом была "Оболонь".