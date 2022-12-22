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Клубам УПЛ разрешили проводить зимние сборы за границей

Премьер-лига
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Данное решение не касается клубов низших лиг

Клубам УПЛ разрешили проводить зимние сборы за границей

fcdynamo.com

Новина українською

Министерство молодежи и спорта Украины разрешило проводить зимние сборы клубам УПЛ за границей.

Об этом сообщает Украинский футбол.

По данным источника, клубы проводили консультации с Министерством молодежи и спорта Украины, итогом которых стало принципиальное согласие на проведение заграничных сборов украинских клубов.

Ожидается, что скоро об этом будет объявлено официально.

Также отмечается, что данное решение не касается клубов низших дивизионов.

В то же время, сборные команды Украины (не только по футболу, из всех официально признанных Минспорта видов) также имеют системно подкрепленное право на выезд, которое согласовывается и регулярно возобновляется в министерстве.

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В статье: Украинская Премьер-лига
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