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Шахтер начал голосование за лучшего игрока года
Опрос пройдет в два этапа
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" объявил о старте голосования за приз "Лучший игрок команды" по итогам уходящего года.
Опрос пройдет в два этапа. На первом этапе представлены все игроки основного состава донецкого клуба, которые провели в 2022 году хотя бы один официальный матч. Отдать голос за своего фаворита болельщики смогут на официальной странице "горняков" в Telegram в период с 22 по 25 декабря.
Топ-3 футболиста по итогам первого этапа выйдут в финальный тур, в котором определится лучший из лучших. На втором этапе будет доступно голосование на официальных страницах клуба во всех социальных сетях. Имя победителя будет известно 30 декабря.
Отметим, лучшими игроками "Шахтера" в предыдущие годы болельщики признавали Михаила Мудрика (2021), Анатолия Трубина (2020), Андрея Пятова (2019), Тайсона (2018), Марлоса (2016, 2017), Алекса Тейшейру (2015), Дарио Срну (2014).
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