"Это было бы для меня честью". Бразилец Руха - о возможной игре за сборную Украины

Бразильский полузащитник "Руха" Таллес Бренер оценил выступления своих земляков на чемпионате мира-2022 в Катаре, и возможность играть за сборную Украины.

‒ Сборная Бразилии является единственным пятикратным чемпионом мира, они показали хорошую игру и, к сожалению, проиграла в серии пенальти. В том и красота футбола, что он непредсказуем. Я благодарю нашу сборную за выступление, вся Бразилия с ними и ждет, что на следующих ЧМ и Копа Америка они выступят на самом высоком уровне.

– Говорят, вы не испытывали к себе интереса от сборных Бразилии. Если бы вам предложили поиграть за сборную Украины, пошли бы, как ваши земляки Эдмар, Мораес и Марлос?

– Без сомнения, это было бы для меня честью.

‒ Какое впечатление на вас производит сборная Украины?

‒ Мне нравится смотреть матчи сборной Украины, я постоянно слежу за ними, и в "Рухе" есть много молодых игроков, которые, я думаю, имеют потенциал принести пользу для сборной Украины. На молодых игроков "Руха" нужно обязательно обратить внимание, - отметил Бренер.

К слову, в текущем сезоне Бренер провел 14 матчей, в которых забил 6 голов и выполнил 5 результативных передач.