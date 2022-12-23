Заря назвала лучшего игрока осенней части сезона

Луганская "Заря" подвела итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока в осенней части чемпионата Украины.

Основная борьба развернулась между защитником Олегом Данченко и полузащитником Игорем Кирюханцевым. С небольшим преимуществом, лучшим все же выбрали именно Данченко. На награду также претендовали Богдан Бутко, Вячеслав Чурко и Сергей Булеца.

В текущем сезоне Данченко провел 17 матчей за "луганчан": 15 в чемпионате Украины и 2 в Лиге конференций. На счету футболиста результативная передача в поединке против "Металлиста 1925" (3:0). Суммарно защитник отыграл 1 479 минут.

Напомним, на зимний перерыв "Заря" ушла на 4-й строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 28 очков.