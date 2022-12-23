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Трубочкин: Запомнилось, когда перед игрой с Металлистом 1925 сидели 3,5 часа в бомбоубежище

Премьер-лига
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Тогда победу одержал закарпатский клуб

Трубочкин: Запомнилось, когда перед игрой с Металлистом 1925 сидели 3,5 часа в бомбоубежище

Фото: fcminaj.com

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Левый защитник "Миная" Иван Трубочкин рассказал, как проводит свое время в зимнюю паузу и вспомнил самые яркие моменты первой части чемпионата Украины.

– Мы все время с женой были здесь ― в Ужгороде. Правда, на три дня съездили во Львов, погуляли по городу, поели вкусную еду… Все остальное время были в Ужгороде. Чем занимаюсь? Хожу в тренажерный зал, в бассейн, немного бегаю на улице - стараюсь держать себя в физическом тонусе.

– Хочется уже вернуться в коллектив и приступить к тренировкам, нужно ли еще время на отдых?

– Да, конечно. Действительно хочется вернуться. Соскучился по коллективу, шуткам в раздевалке, по футболу, тренировкам. Хочется поскорее возобновить подготовку ко второй части сезона.

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– Вспомни самый яркий момент периода первой части чемпионата, кроме освобождения Херсона и других героических подвигов наших военных.

– На самом деле, много было ярких эпизодов в первой части. Наверное, больше всего запомнился момент, когда мы накануне выездной игры против "Металлиста 1925" сидели три с половиной часа в бомбоубежище. Слава Богу мы выиграли тот матч (1:0 - прим.). Еще потом спешили, чтобы перехватить поезд где-то на пути между Киевом и Ужгородом.

Также можно вспомнить последнюю игру против "Зари". Были тяжелые погодные условия, мы сравняли счет на последних минутах… Безумные эмоции. У луганчан хорошая команда, поэтому вырвать ничью в игре против сильного соперника во время такого снегопада - это то, что действительно запоминается надолго, — рассказал Трубочкин в интервью клубной пресс-службе.

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В статье: Иван Трубочкин ФК Минай
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Источник:
fcminaj.com

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