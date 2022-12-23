Уже определился. Источник назвал имена помощников Ротаня в Александрии

На этой неделе Руслан Ротань был назначен главным тренером "Александрии". 41-летний специалист будет совмещать работу в клубе и молодежной сборной Украины U-21.

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Ротань уже определился с комплектацией тренерского штаба. По информации ТаТоТаке, его помощниками будут Владимир Езерский и Сергей Кравченко. Роль аналитика в "Александрии" получит Евгений Гресь, тренера вратарей – Владимир Тименко, а физической подготовкой и реабилитацией будет заниматься Владимир Томиленко.

Гресь и Езерский помогали Ротаню в тренерском штабе молодежной сборной Украины. Кравченко примет предложение если завершит игровую карьеру - в "Черноморце" не будут препятствовать досрочному расторжению контракта. Тименко работал с вратарями академии "Днепра-1".

Напомним, "Александрия" завершила осеннюю часть сезона на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ.