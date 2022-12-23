  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Решение за Ротанем. Черноморец может вернуть экс-лидера из Александрии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Решение за Ротанем. Черноморец может вернуть экс-лидера из Александрии

Премьер-лига
(3 голосов)

Будет ли камбэк?

Решение за Ротанем. Черноморец может вернуть экс-лидера из Александрии

Фото: Instagram

Новина українською

Есть вероятность, что полузащитник "Александрии" Артур Авагимян может вернуться в "Черноморец", информирует Footboom.

По информации ресурса, одесский клуб может зимой сделать предложение по своему экс-игроку. "Моряки" были заинтересованы в подписании 25-летнего футболиста летом, но сторонам не удалось договориться.

Сейчас "Александрию" возглавил новый тренер - Руслан Ротань. И поэтому пока есть вопрос: видит ли он Авагимяна в команде. Это может стать ключевым моментом в данной ситуации.

Читайте такжеУже определился. Источник назвал имена помощников Ротаня в Александрии

В нынешнем сезоне Авагимян провел 7 матчей, результативными действиями не отмечался. По данным Transfermarkt, трансфер полузащитника обошелся "Александрии" в 150 тысяч евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия Артур Авагимян
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FootBoom

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде