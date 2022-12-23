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Решение за Ротанем. Черноморец может вернуть экс-лидера из Александрии
Будет ли камбэк?
Фото: Instagram
Есть вероятность, что полузащитник "Александрии" Артур Авагимян может вернуться в "Черноморец", информирует Footboom.
По информации ресурса, одесский клуб может зимой сделать предложение по своему экс-игроку. "Моряки" были заинтересованы в подписании 25-летнего футболиста летом, но сторонам не удалось договориться.
Сейчас "Александрию" возглавил новый тренер - Руслан Ротань. И поэтому пока есть вопрос: видит ли он Авагимяна в команде. Это может стать ключевым моментом в данной ситуации.
В нынешнем сезоне Авагимян провел 7 матчей, результативными действиями не отмечался. По данным Transfermarkt, трансфер полузащитника обошелся "Александрии" в 150 тысяч евро.
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