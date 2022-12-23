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Инсайдер: Мудрик хочет в Арсенал - он дал "зеленый свет" на переход
Теперь дело за клубами
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо поделился новыми подробностями о возможном трансфере вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "Арсенал".
"У "Арсенала" есть "зеленый свет" со стороны игрока, потому что Мудрик был бы счастлив присоединиться к "Арсеналу". Он был бы очень рад попробовать себя в Премьер-лиги, так что теперь дело за клубами. Посмотрим, как пройдут переговоры", - заявил инсайдер в комментарии сайту GiveMeSport.
Согласно последней информации в СМИ, Мудрик был определен как приоритетная цель "канониров" на зимнее трансферное окно, и есть оптимизм, что сделка может быть заключена в начале 2023 года.
Как сообщает репортер CBS Бен Джейкобс, лондонский клуб может оформить трансфер за 53 миллиона фунтов стерлингов, в то время, как лондонцы могут добавить бонусы и пункт процента по продажам, пытаясь убедить "Шахтер" продать Мудрика.
Напомним, что ранее функционеры "Шахтера" заявляли, что клуб готов продать Мудрика за 100 миллионов евро. Transfermarkt оценивает вингера в 40 млн евро.
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