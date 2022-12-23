  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Инсайдер: Мудрик хочет в Арсенал - он дал "зеленый свет" на переход
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Инсайдер: Мудрик хочет в Арсенал - он дал "зеленый свет" на переход

Премьер-лига
(2 голосов)

Теперь дело за клубами

Инсайдер: Мудрик хочет в Арсенал - он дал "зеленый свет" на переход

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо поделился новыми подробностями о возможном трансфере вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "Арсенал".

"У "Арсенала" есть "зеленый свет" со стороны игрока, потому что Мудрик был бы счастлив присоединиться к "Арсеналу". Он был бы очень рад попробовать себя в Премьер-лиги, так что теперь дело за клубами. Посмотрим, как пройдут переговоры", - заявил инсайдер в комментарии сайту GiveMeSport.

Согласно последней информации в СМИ, Мудрик был определен как приоритетная цель "канониров" на зимнее трансферное окно, и есть оптимизм, что сделка может быть заключена в начале 2023 года.

Читайте такжеЖурналист: Шахтер снизит цену на Мудрика, когда дело дойдет до конкретики

Как сообщает репортер CBS Бен Джейкобс, лондонский клуб может оформить трансфер за 53 миллиона фунтов стерлингов, в то время, как лондонцы могут добавить бонусы и пункт процента по продажам, пытаясь убедить "Шахтер" продать Мудрика.

Напомним, что ранее функционеры "Шахтера" заявляли, что клуб готов продать Мудрика за 100 миллионов евро. Transfermarkt оценивает вингера в 40 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
GiveMeSport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде