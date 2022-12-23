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Руслан Фомин получил тренерский диплом категории В
Профессиональное усовершенствование
фото - ФК Металіст / автор невідомий
Руслан Фомин, ныне являющийся членом тренерского штаба "Металлиста", получил диплом УЕФА категории В.
Об этом сообщает официальный аккаунт "Металлиста" в телеграмм.
"От имени клуба и болельщиков поздравляем Руслана Николаевича с очередной ступенькой в карьере и желаем дальнейших успехов в учебе и работе!", - говорится в сообщении.
Добавим, что сейчас "Металлистом" в качестве тренера руководит спортивный директор Василий Кобин.
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Источник:ФК Металіст
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