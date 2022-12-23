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Руслан Фомин получил тренерский диплом категории В

Премьер-лига
(1 голосов)

Профессиональное усовершенствование

Руслан Фомин получил тренерский диплом категории В

фото - ФК Металіст / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Руслан Фомин, ныне являющийся членом тренерского штаба "Металлиста", получил диплом УЕФА категории В.

Об этом сообщает официальный аккаунт "Металлиста" в телеграмм.

"От имени клуба и болельщиков поздравляем Руслана Николаевича с очередной ступенькой в карьере и желаем дальнейших успехов в учебе и работе!", - говорится в сообщении.

Добавим, что сейчас "Металлистом" в качестве тренера руководит спортивный директор Василий Кобин.

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В статье: Руслан Фомин Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металіст

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